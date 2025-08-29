公司提供「1福利」同事超期待！他卻有點怕：是我太敏感？

▲原PO好奇，大家對按摩是否感到恐懼？（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

每家公司會提供的福利不太一樣，近日就有網友發文表示，公司近期提供按摩福利，如果不去按的話，也不會改發現金。雖然同事們都十分期待，但他卻不太敢嘗試，大家對按摩是否有恐懼呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家對於按摩會有恐懼嗎？」為標題發文，提到自己從小到大從未進過按摩店，主要原因是曾聽鄰居分享過一段可怕的經歷，是對方原本很喜歡按摩，但有次按完，隔天竟突然癱瘓，必須長期復健，才勉強能正常走路。

原PO透露，近來公司提供按摩福利，如果不去按摩的話，也不會改發現金，雖然同事們都非常期待，也相約要去按摩，但他就是因為聽過鄰居的事情，所以心裡仍然怕怕的，不知是不是自己太過敏感？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「年紀大了真的會有點怕」、「怕就不要去啊」、「千萬不要踩背」、「他那個應該是特例，不是一般按摩」、「怕爆，每次按摩都好像是被打了一頓」、「請找到信任且手法保守的按摩師」、「我一個月至少要按兩次耶，不按摩就覺得全身不舒服」。也有網友表示，如果擔心的話，可以先試試看腳，「你可以做腳底按摩就好」、「怕就去給人腳底按摩」、「有看到脖子的新聞，你按腳就好」。

