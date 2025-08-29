愛滋病防護攻略！　嘉義市衛生局提醒親密接觸

▲▼ 嘉義衛生局提醒，七夕愛情不忘健康安全 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著七夕情人節的浪漫氛圍瀰漫，不少情侶都準備一起甜蜜共度，在歡度浪漫的時刻，也別忘了要保護情人的健康。嘉義市政府衛生局提醒，與伴侶親密接觸時，應做好自我保護措施，防範感染愛滋病、性病或M痘（Mpox），才能讓感情安全加溫，讓浪漫有愛無礙。

愛滋病毒不會因性別、性傾向而有不同的感染風險，發生親密行為時，應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，預防感染性傳染病。建議有性經驗者至少應進行1次愛滋篩檢；若進行性行為時未採取保護措施，每年至少應進行1次愛滋篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病者），建議3至6個月就要篩檢1次，以了解自身健康狀況。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，目前嘉義市設有愛滋篩檢服務站、愛滋自我篩檢試劑之人工販售點及自動服務機共11個服務點。民眾如購買愛滋自我篩檢試劑，需先支付200元試劑費用(網路訂購需另支付45元物流費)，後續請依包裝盒上的資訊註冊會員(匿名)，並上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果，審核通過後可獲得免費試劑電子兌換券1張。如民眾初步篩檢呈現陽性，無須過度驚慌，請儘速至本市部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院及台中榮民總醫院嘉義分院等愛滋指定醫事機構做進一步確認檢驗。

為了預防愛滋病毒感染，嘉義市有部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院以及聖馬爾定醫院等4家醫院可提供暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，讓有感染愛滋風險的民眾，透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染，保護效果可達90%以上。雖然PrEP能有效預防愛滋病毒感染，但非萬靈丹，使用PrEP無法預防其他性病(如梅毒、淋病等)，仍需要採取其他預防措施(如：全程正確使用保險套及水性潤滑液)及定期篩檢，多管齊下才能最有效的預防感染愛滋及其他性傳染病。

除了愛滋病以外，今(114)年國內截至8月22日已新增31例M痘確定病例（27例本土及4例境外），顯示目前有社區M痘傳播風險。M痘主要係透過密切接觸確定個案的皮膚病灶處或體液造成(包含：任何形式的性接觸、擁抱、親吻等)，其他傳播方式包含飛沫傳染(須長時間面對面接觸)、接觸病患呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或汙染物品。

衛生局呼籲屬於感染M痘的高風險族群，只要符合「近1年有風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」，都應盡速完成接種2劑的M痘疫苗，以達到最佳保護力。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師國內外旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利醫師及早診斷及治療。

民眾如有相關問題，歡迎撥打嘉義市衛生局電話05-2338066，或國內免付費1922防疫專線（或0800-001922）洽詢。亦可至嘉義市衛生局網站(https://health.chiayi.gov.tw/)，或疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢。