路透：中共2024軍演支出「近6500億」　相當台灣國防預算1/4

▲ 報告顯示，共軍去年投入1520億人民幣舉行軍演。（圖／翻攝央視軍事）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《路透》獨家取得的台灣軍方內部研究報告顯示，北京當局去年在台灣海峽、東海、南海及西太平洋等敏感水域投入軍事演習的開支飆升至人民幣1520億元（約212.5億美元，新台幣6490億元），較前一年暴增近4成，約相當於台灣年度國防預算的1/4。

台灣軍方本月發布這份報告，透過長期監控中國軍機艦動態，詳細計算燃料消耗、維修保養及人事成本，得出此一估算，並獲4名台灣官員證實。而《路透》根據該研究推估，在上述地區的軍演支出約占中國2024年總軍費的9%，高於2023年的7%。

報告顯示，2024年中國殲-10戰鬥機、轟-6轟炸機及無人機等執行任務架次接近1.2萬次，飛行時數累計達3.7萬小時，2項數據都較前年增加3成。海軍更加活躍，航母及驅逐艦等全年出航次數突破8.6萬次，海上作業總時數逾200萬小時，年增幅約2成。

從地理分布看來，中國海軍活動集中於爭議性最高的南海，占總航行次數34%，日韓周邊的東海以28%緊追在後，台灣海峽則佔14%。一名熟悉研究的台灣官員表示，「北京正試圖將在第一島鏈周邊的軍力投射和恫嚇行為常態化。」

第一島鏈戰略意義重大，涵蓋從日本延伸至台灣、菲律賓直到婆羅洲的關鍵海域，被視為美中西太平洋角力最前線。且除近海演習，中國海軍觸角也延伸至更遙遠的國際水域，包括索馬利亞反海盜巡邏任務，美方報告也稱中國艦隊活動範圍已擴及阿拉斯加與北太平洋。

中國官方去年公布的國防預算為人民幣1.67兆（約2334億美元），但國際軍事觀察家普遍認為實際數字遭到低估。北京一貫宣稱國防開支透明且不具威脅性，並堅持台灣為中國不可分割的領土。截至發稿時，中國國防部與國台辦未對這份報告做出回應。

台灣國防部則聲明回應，「中國持續軍事擴張及灰色地帶挑釁行為，正對印太地區和平穩定造成嚴重威脅。」

《路透》無法獨立驗證台方估算精確度，但專家認為該報告研究方法可行，可提供有價值的資訊，但也提醒報告中的數據難免包含猜測成分。