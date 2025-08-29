114年中央追加預算砍59億改列819億　636億補助款三讀後須立刻發

▲114年追加預算砍59億改列819億，立法院長韓國瑜敲槌通過。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會今（29日）下午處理114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，審議結果減列59億263萬7千元，歲出改列819億3873萬2千元，以原預算收支剩餘數予以彌平。其中，備受關注的地方性補助款減列1千元，改列為636億554萬6千元，並通過一項主決議，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加之一般性補助款撥付各地方政府，避免延宕施政推動。

行政院會14日通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，包含原住民保留地禁伐補償經費23.7億、直轄市及縣市政府一般性補助款636億、各機關推行各項施政計畫確有實際需要數132.8億、國防部及海委會調增軍職人員各項勤務加給所需經費59.5億、外交部辦理厚實外交執行量能及加速推動拓邦及鞏固邦交等所需經費11億、中選會辦理立委罷免案及全國性公投所需經費15.4億，共878.4億。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育文化、交通、司法法制、社福衛環等委員會聯席會議，昨審查追加預算案，歷經近8小時審竣。隨後，立法院長韓國瑜昨晚8點召集朝野協商，直至今凌晨協商完成。

立法院會決議為，總統府主管原列3324萬6千元，減列1500萬元，改列為1824萬6千元；中選會及所屬減列第2目「選舉業務」15億4324萬2千元；司法院原列785萬1千元，減列第1目「一般行政」項下「媒體政策及業務宣導費」627萬5千元，改列為157萬6千元；外交部主管原列21億1000萬8千元，減列15億5000萬元，改列為5億6000萬8千元。

國防部原列8661萬5千元，減列第2目「國防政策規劃與督導」項下「捐助財團法人國防安全研究院」500萬元，減列第3目「國家軍事博物館」3000萬元，共計減列3500萬元，改列為5161萬5千元。法務部主管原列4601萬1千元，減列2600萬元，改列為2001萬1千元。

教育部主管原列5117萬9千元，減列「媒體政策及業務宣導費」3320萬2千元，改列為1797萬7千元。勞動部原列2314萬2千元，減列128萬9千元，改列為2185萬3千元。

衛福部主管原列4億1595萬5千元，減列1億1163萬5千元，改列為3億432萬元。環境部原列3890萬8千元，減列250萬元，改列為3640萬8千元。

直轄市及縣市政府原列636億554萬7千元，減列1千元，改列為636億554萬6千元。另外，也通過一項主決議，今年度追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加之一般性補助款撥付各地方政府，避免延宕施政推動。

有關文化部預算的部分，儘管今表決前民進黨立委喊話手下留情，但藍白仍將文化部提出的追加預算，主要內容為將補助費、國內外旅費及特別費等，共計2億8085萬8千元全數刪除；此外，白委林國成提出的主決議，要求文化部就相關補助經費是否涉及不當政治性活動酬庸、圖利特定政治立場創作人及違反行政中立等情形，向教育文化委員會提出專案報告，也獲得國民黨支持通過。

最後，韓國瑜宣告，114年度中央政府總預算追加預算案，歲出部分原列878億4136萬9千元，審議結果減列59億263萬7千元，歲出改列819億3873萬2千元。審議通過後，由行政院主計總處依照各款項目分別調整減列。