豪雨特報他竟「值勤時喝花酒」　雲林消防分隊長銷魂現場畫面曝

▲現任東勢消防分隊長的蔡姓分隊長，遭爆任職於台西消防分隊長期間在值勤時外出餐敘。（圖／讀者提供）

記者游瓊華／雲林報導

雲林東勢消防蔡姓分隊長日前遭人爆料，他在任職雲林縣台西消防分隊長期間，在值勤時段外出用餐，且地點還是有陪侍服務的營業場所。對此，雲林縣消防局發出聲明稿回應，此案經查證後屬實，已將他調離非主管職務，並依相關規定記過2次。

蔡姓分隊長日前遭爆料，他於7月28日當天，中央氣象署針對雲嘉南地區發布豪雨特報，雲林縣政府也已啟動二級開設，照理說第一線救災單位應隨時待命，以應變任何災情，但蔡姓分隊長當天下午離開分隊，與友人前往有陪侍服務的餐廳聚餐，直到晚間9時至10時左右才由當班同仁駕車返回隊部。

爆料者進一步指出，蔡姓分隊長於台西消防分隊服務期間，曾多次於上班時段與友人餐敘飲酒，有時地點在分隊內部，有時則在外部餐廳。每次餐敘結束後，部分情況下會由正在值勤的同仁開車接送回隊，本次事件僅為眾多類似情況中的一次。

針對此事件，雲林縣消防局27日發出聲明指出，消防局接獲消息後，隨即啟動內部調查，經查證後屬實，蔡員行為違反勤務規定，擅離職守，並嚴重損及機關形象，已將蔡員調任非主管職務，並依相關規定予以記過2次。

雲林縣消防局強調，對於同仁不當行為，本局絕不寬貸，並再次強調全體人員應恪遵勤務紀律，以維護消防機關的清廉形象與社會信賴。