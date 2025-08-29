20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

▲20歲美國網紅蘇菲（Sophie Rain)。（圖／翻攝IG／sophieraiin，下同）

記者葉國吏／綜合報導

20歲美國網紅蘇菲（Sophie Rain）靠成人平台OnlyFans累積驚人財富，短短18個月就進帳超過8300萬美元（約25億元台幣）。她的收入甚至直逼NBA球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）。不過她怕會迷失自己，所以也自稱現在仍是處女。

蘇菲在網紅大衛（David Dobrik）的訪談中透露，去年她賺了4300萬美元（約13億元台幣），幾乎超過詹姆斯的5600萬美元（約17億元台幣）。更令人驚訝的是，蘇菲的收入並非一次性爆發，而是穩步累積，就算是表現不佳的月份，她也能進帳340萬美元（約1億元台幣）。她甚至當場出示手機，證實OnlyFans帳戶的真實數字，自信地說：「沒人相信我，但這是真的！」

不過根據《E! News》報導，蘇菲坦言賺了這麼多錢卻感到焦慮，擔心事業可能隨時瓦解。她不斷提醒自己要堅守原則，拒絕墮落，以避免在成人平台中迷失。因此她堅持傳統價值觀，至今「仍然是處女」。

蘇菲的宗教信仰似乎與她的職業形成強烈的衝突。她表示，OnlyFans網紅常被視為色情明星，但她對自己的內容格外謹慎。她直言，信仰讓她保持自律，也帶來內心的支撐。