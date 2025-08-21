史上最大「炸毀8塔」創世界紀錄　英國淘汰燃煤10秒爆破片瘋傳

▲史上最大規模！英國同時炸毀8座冷卻塔創世界紀錄。（圖／翻攝布朗梅森集團粉絲團，下同）



記者許力方／綜合報導

全球最大規模！英國電力廠決定，要將諾丁漢郡（Nottinghamshire）的一處退役發電站內的地標性8座冷卻塔拆除，日前展開了史上最大規模的同步爆破拆除工程，同時令拆除公司因此獲得金氏世界紀錄。影片瘋傳引發討論，有不少台灣網友驚呼「人家在拆燃煤改能源，我們在幹嘛？」「堅決反對重起核三，愛台灣需要一票。」

根據英國廣播公司（BBC）報導，這座燃煤發電廠於1968年啟用，當時可為370萬戶家庭供電，原本設計僅能運轉30年，但其壽命延長至2019年才正式關閉。發電站退役，近日找來專業拆除公司布朗梅森集團（Brown and Mason）拆除地標性8座冷卻塔，每座高達114公尺。

拆除公司出動無人機空拍見證這段史無前例的一刻，他們使用了約半噸的炸藥，在短短約10秒內，炸毀8座冷卻塔，讓塔體同步倒塌，創下全球最大規模冷卻塔同步爆破拆除紀錄。塔體在爆炸後瞬間崩塌，地表揚起大片塵埃。

該公司因此獲得金氏世界紀錄「以受控爆破方式同時拆除最多冷卻塔」的保持者，負責人表示，受控爆破講究的是精準，而非力量。

英國諾丁漢這次拆除工程，不僅是工程上的壯舉，也象徵著英國逐步淘汰燃煤發電、邁向能源轉型的重要一步。