愛上囚犯搬去美國辦「獄中婚禮」　澳洲女後悔：人生最大錯誤



▲潔西卡與克雷格在獄中舉行婚禮，當時引起外界高度關注。（圖／翻攝自Tik Tok，officaillifetimetv）

圖文／CTWANT

澳洲布里斯本女子潔西卡‧席維（Jessica Silvey，30歲）透過「獄友筆友計畫」結識美國堪薩斯州服刑的克雷格‧席維（Craig Silvey，34歲），並在他因企圖加重搶劫罪服10年刑期期間舉行獄中婚禮。然而，這段跨國、跨鐵窗的愛情故事，最終卻以悔恨收場。



▲潔西卡為愛遠離布里斯本生活，搬到美國與丈夫團聚，卻在現實壓力下感到悔恨。（圖／翻攝自Tik Tok，officaillifetimetv）

根據《每日郵報澳洲版》（Daily Mail Australia）報導，兩人因婚姻故事參與實境節目《Prison Brides》，受到國際矚目。節目紀錄潔西卡在2023年毅然辭去保險業工作，遠赴美國等待丈夫獲釋。克雷格服刑期間曾進入「工作釋放計畫」，找到焊工工作，甚至存下3萬5,000美元（約新台幣113萬元），這對他而言是前所未有的財富累積。

克雷格提前於2023年出獄後，夫妻倆開始同居生活，但現實與想像落差極大。潔西卡在數週後懷孕，雖然對外宣布喜訊，但在鏡頭背後，兩人因金錢爭執不斷。潔西卡指控丈夫不理解自己所做的犧牲，而克雷格則抱怨多年積蓄被花光，「七年存下的錢，大多數都花在這段關係上」。

2024年初，婚姻狀況每況愈下，克雷格甚至因家暴指控遭逮捕。潔西卡返回澳洲待產，並在當年誕下兒子哈德森（Hudson）。她當時坦言：「我們都低估了從十年牢獄回歸社會的難度。」

然而，在2024年11月，她決定帶著兒子回到美國，嘗試修補婚姻。她曾在社群媒體上讚賞丈夫「展現父愛與耐心」，並表示他對孩子十分盡心。但這段短暫的重聚並未挽回裂痕。近期，潔西卡在社群平台上公開留言，直言「真希望從未與克雷格結婚」。

節目粉絲猜測兩人可能會出現在《Prison Brides》第二季，但兩人已將社群帳號封閉，外界難以得知進一步動態。《每日郵報》也已聯繫潔西卡本人，但截至目前未獲回應。



▲懷孕與金錢問題成為夫妻矛盾焦點，克雷格出獄後適應困難。（圖／翻攝自X，@DailyMail）

延伸閱讀

▸ 太胖被分手！百公斤男3個月「魔鬼減肥」變帥氣鮮肉 驚人對比照曝光

▸ 科技業偷情2／群創處長曾自爆愛人妻 劈腿連戰3女業務惹怒正宮

▸ 原始連結