不是大波露！他曝「窮人巧克力三本柱」：一定要給朋友吃

市售巧克力五花八門，價格也有高有低，一名網友認為，大波露不是窮人巧克力三本柱，因為價格太貴，足球、金元寶跟金幣巧克力才是，「你不一定要吃，但一定要給朋友吃。」

原PO在PTT以「窮人巧克力三本柱應該怎麼排??」為題發文，表示有人說77乳加、大波露、滋露是窮人巧克力三本柱，但他覺得還是很貴，真正的三本柱應該是足球、金元寶、金幣巧克力，「你不一定要吃，但一定要給朋友吃。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「金幣巧克力狗都不吃」、「大波露以前一片10塊」、「你怎麼吃裝飾品」、「其實這三個都同個產線出來的」、「金幣跟足球偶爾還能吃到OK的，元寶真的雷」、「這些只有77乳加還能吃……其他都像在吃肥皂」、「歐維士，以前49元」、「推薦你新貴派」。

據悉，「足球巧克力」過去其實在臉書社團《爆廢公社》討論也不少，它又稱「哈哈球」，在1980年上市，不少7、8年級都有吃過，也能在雜貨店見到其身影，當時有網友說，「第一次聽到」、「居然有專門名稱」。

至於巧克力金幣的由來，大英博物館策展人庫克（Barrie Cook）指出，巧克力金幣的確切起源仍無法確定，但類似產品最早可追溯至1920年代，當時部分製造商為了促銷而推出大型獎章形狀的巧克力。

