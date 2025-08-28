七夕情人節「3星座、3生肖」單身賺大錢

▲29日是七夕情人節。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

29日是七夕情人節，是一個屬於戀人的日子。清水孟星座塔羅的小孟老師在臉書發文，七夕有3星座、3生肖單身反而能賺大錢，牡羊座跟屬鼠的朋友更是財運爆棚。

星座

Top3：獅子座

獅子座若你是單身者，七夕因為沒有任何牽掛，因此在工作上更努力，也不會被情人愛人拖累，以至於財運旺到爆。

Top2：處女座

處女座容易在乎情人感受，也容易被情人影響判斷，反而單身者在做投資理財更旺判斷力更容易，財運會更好，更容易用錢滾錢。

Top1：牡羊座

牡羊座容易在情人節犒賞自己或另一半導致破財，反而情人節待在家裡看一些財商頻道與資訊，容易看到投資資訊，既能守財又能增加第二收入。

生肖

Top3：屬蛇

屬蛇的人今年犯太歲，容易運勢被另一半帶賽，因此單身的蛇財運很好，容易在七夕想到投資什麼，未來會賺大錢。

Top2：屬猴

單身屬猴的人，比較不用顧到周圍的情人感受，因此與重要人士談生意都能談成，與業績客戶可約當日吃飯都能談到不錯的佳績。

Top1：屬鼠

屬鼠又單身的朋友，若你從事的事業是有業績壓力的人，可以選擇在當天加班，說不定會業績爆棚財運興旺。

