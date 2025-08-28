60年1次「乙巳青蛇年」逢鬼月！命理師警告8生肖：千萬別靠近水邊

▲民俗專家指出，今年遇上雙春閏月，農曆7月陰氣格外濃重。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今年是2025年乙巳年，也是60年一次的「青蛇年」，加上今年遇上雙春閏月，農曆7月鬼門開剛好和24節氣中的處暑同一天，是陰上加陰的月份。對此，民俗專家提醒，8大生肖要特別當心，除了要注意相關禁忌，也要避免靠近溪河、海邊，過馬路或騎車也要留意。

豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，生肖屬馬（55年次）、兔（76年次）、雞（46年次）、羊（80年次）者，近期慎防鞍馬勞頓，時運低，要避免鬼月禁忌；犯太歲生肖包括屬蛇（66年次）、豬（60年次）、虎（39年次）、猴（69年次），須提防水火關，避免靠近溪河海邊、水域，騎車、開車或是過馬路要小心，以免招致意外。

另外，有慢性疾病者也要多加留意，尤其是心臟、心悸、胸悶、特殊傳染性疾病、高血壓、腎病變等，建議透過積德佈施、參加法會、祈福拜拜，為自身與祖先化解因果業障，累積正能量。

高宏寓呼籲，近期若趕到諸事不順、身體不適或陷入官司糾纏，屬於敏感體質者，更應避免在鬼月觸犯禁忌，以免因鐵齒心態而加重厄運。鬼月期間，避免在晚上吹口哨、拍照或靠近偏僻角落，也不宜撿拾陌生紅包或來路不明的物品，以免沾染穢氣。

雖然被點名的生肖不少，不過高宏寓強調，民俗月抱持著敬畏的心態即可，關鍵還是在於平常要多行善積福，心存正念百毒不侵，災厄自然就會遠去。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

