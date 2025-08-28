新光三越台南小北店29日試營運　交管提前部署防塞車

▲新光三越台南小北門店29日試營運，市府交通局已完成周邊道路改善。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「新光三越台南小北門店」將於8月29日展開試營運，結合時尚、餐飲與娛樂，預料吸引大量人潮車潮湧入，尤其營運初期即碰上中秋、雙十等連續假期，台南市交通局已提前完成周邊交通工程與疏導規劃，並要求開發單位落實交通影響評估，避免造成區域道路壅塞。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲上任以來「拼經濟」為首要施政，新光三越進駐有助帶動小北商圈發展，但交通挑戰隨之而來，因此市府特別在立賢路、育德路進行車道調整與改善，並於立賢路增設計程車招呼站，以提升車流疏解效率。

停車規劃方面，除商場本身設有汽車329格、機車922格，北區成德里立體停車場已於8月19日啟用，新增216席汽車與33席機車位；此外，市府協調周邊城市車旅台南文成店、小北商場站、嘟嘟房台南和緯站等停車場加入特約合作，加上公私停車場合計可提供超過700個汽車位與1100個機車位，盼滿足開幕期間需求。

交通局也提醒，商場主要停車出入口設於育德路，為避免左轉車流影響交通，建議民眾改由西門路四段65巷或立賢路進入，並優先利用大台南公車進出，周邊共有8條公車路線、每日逾300班次。自8月29日起，智慧交通中心將即時監控周邊路況，透過號誌連線與監視系統調整，隨時因應人車潮，確保道路順暢與安全。

交管重點懶人包

停車供給：商場內汽車329格＋機車922格；成德里立體停車場新增216汽車位、33機車位；周邊特約停車場合計提供700餘汽車位、1100餘機車位。

交通動線：避免育德路左轉進出，建議改走西門路四段65巷或立賢路。

計程車：立賢路增設招呼站，方便即時上、下車。

大眾運輸：周邊8條公車路線，每日逾300班次，建議優先搭乘。

即時監控：智慧交通中心開幕日起即時調整號誌、掌握路況，隨時進行交管。