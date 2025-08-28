　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新光三越台南小北店29日試營運　交管提前部署防塞車

▲新光三越台南小北門店29日試營運，市府交通局已完成周邊道路改善。（記者林東良翻攝，下同）

▲新光三越台南小北門店29日試營運，市府交通局已完成周邊道路改善。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「新光三越台南小北門店」將於8月29日展開試營運，結合時尚、餐飲與娛樂，預料吸引大量人潮車潮湧入，尤其營運初期即碰上中秋、雙十等連續假期，台南市交通局已提前完成周邊交通工程與疏導規劃，並要求開發單位落實交通影響評估，避免造成區域道路壅塞。

▲新光三越台南小北門店29日試營運，市府交通局已完成周邊道路改善。（記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲上任以來「拼經濟」為首要施政，新光三越進駐有助帶動小北商圈發展，但交通挑戰隨之而來，因此市府特別在立賢路、育德路進行車道調整與改善，並於立賢路增設計程車招呼站，以提升車流疏解效率。

▲新光三越台南小北門店29日試營運，市府交通局已完成周邊道路改善。（記者林東良翻攝，下同）

停車規劃方面，除商場本身設有汽車329格、機車922格，北區成德里立體停車場已於8月19日啟用，新增216席汽車與33席機車位；此外，市府協調周邊城市車旅台南文成店、小北商場站、嘟嘟房台南和緯站等停車場加入特約合作，加上公私停車場合計可提供超過700個汽車位與1100個機車位，盼滿足開幕期間需求。

交通局也提醒，商場主要停車出入口設於育德路，為避免左轉車流影響交通，建議民眾改由西門路四段65巷或立賢路進入，並優先利用大台南公車進出，周邊共有8條公車路線、每日逾300班次。自8月29日起，智慧交通中心將即時監控周邊路況，透過號誌連線與監視系統調整，隨時因應人車潮，確保道路順暢與安全。

▲新光三越台南小北門店29日試營運，市府交通局已完成周邊道路改善。（記者林東良翻攝，下同）

交管重點懶人包
 停車供給：商場內汽車329格＋機車922格；成德里立體停車場新增216汽車位、33機車位；周邊特約停車場合計提供700餘汽車位、1100餘機車位。
 交通動線：避免育德路左轉進出，建議改走西門路四段65巷或立賢路。
 計程車：立賢路增設招呼站，方便即時上、下車。
 大眾運輸：周邊8條公車路線，每日逾300班次，建議優先搭乘。
 即時監控：智慧交通中心開幕日起即時調整號誌、掌握路況，隨時進行交管。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：最後的溫柔永不止息
NBA大咖球星現身桃機！　球迷接機嗨爆
「台中海王」無套戰7女　龜頭爛掉變黑流湯
LIVE／16位閣員異動！　卓榮泰率新閣員登場
被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機
請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員連署拋5倡議
柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選
北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

愛盲協會專題講座　醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

新光三越台南小北店29日試營運　交管提前部署防塞車

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章兌換限量「平安筊杯鑰匙圈」

全台唯一百年傳統！　安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

九月國際失智症月　桃園衛生局推出系列活動歡迎報名

桃園提升營養午餐補助　防關稅政策衝擊食安

台東縣政府舉辦國際影人聯合座談　共創南島影展深度對話

桃園產業受美對台關稅衝擊　張善政：國家利益不可輕易退讓

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

愛盲協會專題講座　醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

新光三越台南小北店29日試營運　交管提前部署防塞車

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章兌換限量「平安筊杯鑰匙圈」

全台唯一百年傳統！　安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

九月國際失智症月　桃園衛生局推出系列活動歡迎報名

桃園提升營養午餐補助　防關稅政策衝擊食安

台東縣政府舉辦國際影人聯合座談　共創南島影展深度對話

桃園產業受美對台關稅衝擊　張善政：國家利益不可輕易退讓

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

媽媽餵稱「奶粉等於2瓶可樂」　食藥署打臉：與母乳乳糖量相近

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

把升旗桿當鋼管開腿熱舞　女遊客被土耳其當局起訴「恐被關5年」

等了10年！最強CP回歸「離婚只爭貓咪」結局還是超甜：又撲通LOVE了

閒置24年東帝士變身新光三越　周邊房價年跌1成

王品旗下青花驕進軍新竹　將招募儲備店長「挑戰年薪百萬」

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　6／7人座配備升級

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

地方熱門新聞

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

全台唯一百年傳統！安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章換好禮

快存水！　台南市3區停水21小時

新光三越台南小北店29日試營運交管提前部署防塞車

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性」黨主席

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

台南永康高樓火警驚魂！自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

金門青年發展中心揭牌　助青年返家創業就業

國際失智症月　桃園衛生局推出系列活動

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

更多熱門

相關新聞

獨／台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

獨／台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

台中新光三越即將於9月27日復業，並舉行感謝祭活動。根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，即便氣爆事件停業超過半年，但包括LV、GUCCI、LOEWE、FENDI、ferragamo等精品大咖依舊力挺，台中新光原有的1、2、3樓的精品專櫃全留下，無人出走，台中新光三越重返全台店王寶座應指日可待。

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

花蓮環保餐具租借及清洗中心啟航　9月試營運

花蓮環保餐具租借及清洗中心啟航　9月試營運

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

關鍵字：

新光三越.台南小北店試營運

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面