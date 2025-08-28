網傳科技執法「機車騎紅線內」遭罰600元真相曝　高雄警公布路段

▲網路誤傳！科技執法「機車騎紅線內」罰600元。（圖／翻攝mygopen）



記者許力方／綜合報導

網路瘋傳內容聲稱，高雄有騎士最近因騎在紅線內，導致機車車牌被「科技執法」照相取締，收到600元的罰單。經事實查核網站MyGoPen查證，發現影片是取自檢舉三寶的YouTube頻道，且當中被檢舉的機車是因「騎上人行道」而挨罰，與網傳騎在紅線內遭科技執法無關，部分事實正確但敘述不精確，容易造成誤解。

經查證發現，網路流傳的影片稱「機車騎在紅線內會遭科技執法開單」，但說法並不正確。檢視影片浮水印確認，原始出處為 YT頻道「馬路三寶集散地」，於8月20日上傳，標題為《出手解決行駛人行道的機車猴子》。影片中共有 24 件影像，均是「機車駕駛行駛人行道」的違規案例，依道交條例第45條第1項第6款規定，處600元以上、1800元以下罰鍰。

▲原始影片為民眾檢舉「騎上人行道」。（圖／翻攝YT／馬路三寶集散地）



根據原始影片可知，這些案件是民眾透過行車紀錄器拍下違規，並經線上系統檢舉，警方查驗資料後依法舉發，與「紅線」及「科技執法」無關。

高雄市政府警察局交通警察大隊說明，車輛若無故駛出路面邊線，可能涉及道交條例第45條第1項第12款，汽車駕駛人任意駛出邊線，或任意跨越兩條車道行駛，同樣可處600元至1800元罰鍰。但影片內容的舉發，原因為「行駛人行道」，並非「紅線」。

警方並表示，目前高雄市有60處路口設置科技執法，僅左營區大中二路與華夏路口的設備會取締機車騎乘人行道。網傳訊息及影片應為民眾檢舉違規影像，並依道交條例規定「駕車行駛人行道」處以600以上1800元以下罰鍰。

▼高雄警公布科技執法「騎乘人行道」路段。（圖／翻攝mygopen）

