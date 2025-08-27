快訊／專家示警「地震活躍期來了」　今年全球規模6以上已90起

▲宜蘭發生規模6.0地震。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／台北報導

今晚9時11分宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震，深度112公里，全台有感。地震專家郭鎧紋指出，今年全球規模6到7地震非常頻繁，累計規模6以上地震已發生超過90次，推斷全世界已進入地震活躍期。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時11分宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震，震央在宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里，屬於中層地震。這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區。

郭鎧紋指出，今晚規模6.0地震相當於釋放0.5顆原子彈的能量，台北感受明顯，主要是因為台北有鬆軟土層，地震波在裡面繞來繞去所致。

郭鎧紋說，今年2到3月地球屬於平靜狀態，但3月28日緬甸發生地震後，地震活動明顯增加，今年以來全球已發生90起規模6以上地震，規模6到7地震非常頻繁，顯示全世界已經進入地震活躍期。

郭鎧紋先前受訪時也提出3個可能發生大地震跡象，包括「規模7地震出現、南北極區地震異常、規模6地震頻率急增」。

郭鎧紋提醒，全球在2021年發生3個規模8以上強震後，到7月堪察加半島發生規模8以上強震，結束第6長的平靜期，也代表地球地震活動將進入活躍期，根據過去歷史，預估未來規模8以上地震會很頻繁，民眾要注意。