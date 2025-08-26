　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2年22次無照上路！花蓮男遭罰40萬拒繳　分署查封土地乖乖付了

▲▼蘇男驚覺土地將遭拍賣，於日前繳清罰鍰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲蘇男驚覺土地將遭拍賣，於日前繳清罰鍰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉一位蘇姓少年（男，現年21歲），自111年11月起至113年8月止，竟無照駕駛多達22次，累計的罰單連同牌照稅、燃料費高達新台幣40萬餘元，因蘇男拒不繳納遭移送執行。花蓮分署受理後，旋即發動強制執行，經執行人員親赴現場查封不動產後，蘇男已於日前乖乖繳清罰鍰。

▲▼蘇男驚覺土地將遭拍賣，於日前繳清罰鍰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮分署表示，蘇男自111年11月起的2年內，竟無照駕駛重型機車、小客車等高達22次，猶如不定時炸彈，案經交通部公路局臺北區監理所花蓮監理站依道路交通管理處罰條例第21條第1、2項規定連續裁處罰鍰，因逾期未繳而移送執行。

▲▼蘇男驚覺土地將遭拍賣，於日前繳清罰鍰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮分署查封蘇男名下2筆土地並張貼封條。

花蓮分署自112年12月起陸續受理蘇男裁罰案件，因其名下無所得及存款，為保全公法債權，花蓮分署立即就其壽豐鄉2筆土地，函請地政事務所辦理查封登記。其後經多次催繳，至戶籍地查訪等，蘇男均置之不理。期間雖曾致電表達會到分署辦理分期繳納，但始終未履行承諾。為督促履行義務，花蓮分署於114年3月間派員赴現場查封土地，張貼封條，蘇男始驚覺土地將遭拍賣，已於日前繳清罰鍰。

無照駕駛事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡與家庭破碎。花蓮分署特別呼籲民眾，切勿心存僥倖，以身試法。該分署將持續就無照駕駛裁罰案件強力執行，以貫徹行政院「五打七安」政策，守護國人用路安全！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓
拍到了！錄影驚見黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過
快訊／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人「我去停車」失蹤
快訊／一家5口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證
1款魚油軟膠囊出包！　全面下架
快訊／蔡尚樺男友私密影像外流　士檢火速分案
小英男孩涉弊　母交保「左手鑽戒」至少1克拉
郭智輝爆肝臟異常　自曝「休息一個月就好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮首座環保餐具租借及清洗中心啟航　9月試營運至年底

爸爸失蹤1天！屏東男急求助　里港警田園尋獲

2年22次無照上路！花蓮男遭罰40萬拒繳　分署查封土地乖乖付了

知卡宣戲水活動圓滿落幕！暑期吸引12萬人次　公園無休全年開放

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

政院提年度總預算追加案...補助款歸位　許淑華：投縣明年零負債

中央健保署強化基層廉政誠信教育　聚焦法治與便民

南投健行節邁入第五年串四大步道　9／6埔里鯉魚潭出發完走享紀念品

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

花蓮首座環保餐具租借及清洗中心啟航　9月試營運至年底

爸爸失蹤1天！屏東男急求助　里港警田園尋獲

2年22次無照上路！花蓮男遭罰40萬拒繳　分署查封土地乖乖付了

知卡宣戲水活動圓滿落幕！暑期吸引12萬人次　公園無休全年開放

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

政院提年度總預算追加案...補助款歸位　許淑華：投縣明年零負債

中央健保署強化基層廉政誠信教育　聚焦法治與便民

南投健行節邁入第五年串四大步道　9／6埔里鯉魚潭出發完走享紀念品

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

要求各國取消數位稅！　川普警告「祭關稅報復」切斷晶片出口

川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！　考慮出訪北京

道奇史奈爾進入「爸爸名單」陪產　寶寶出生後確定30日先發

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

地方熱門新聞

玉山冰雹大爆發積冰5公分！驚人白一片

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

台南市環保局睽違3年再招考清潔隊臨時人員釋出330名額

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

許淑華：南投縣明年可望零負債

健保署強化廉政誠信教育 聚焦法治與便民

屏東男父親失聯急求助　里港警田園尋獲

知卡宣戲水活動落幕　暑期12萬人次親水消暑

2年22次無照上路　男遭罰40萬被查封土地秒繳清

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

桃園市印尼文化交流協會大會　洋溢感恩

竹市議員通報「山上有蛇」掀筆戰

一貫道台南市分會慨捐1百萬發揮宗教愛心助災民重建家園

麻豆代天府捐贈勤務裝備助南市消防強化救災戰力

更多熱門

相關新聞

基隆20歲女噴飛慘死！家屬忍痛器捐

基隆20歲女噴飛慘死！家屬忍痛器捐

基隆市七堵區工東街、明德二路口22日清晨發生一起死亡車禍！19歲蘇姓男子無照搭載20歲邱姓女子，行經路口時闖紅燈撞上計程車，後座邱女當場噴飛1圈重摔在地，經送醫搶救後院方宣告腦死，家屬悲痛決定器捐，讓孩子遺愛人間，另蘇男在事發前與友人在KTV唱歌，且結帳單上有啤酒，是否涉及酒駕仍有待釐清。

畫面曝！基隆19歲男闖燈肇逃　後座女噴飛不治

畫面曝！基隆19歲男闖燈肇逃　後座女噴飛不治

無照男租車亂開撞死總統獎得主

無照男租車亂開撞死總統獎得主

獨／總統獎特教生遭無照男撞死

獨／總統獎特教生遭無照男撞死

80歲免評聘看護移工　檢附年齡證明即可申請

80歲免評聘看護移工　檢附年齡證明即可申請

關鍵字：

22次無照上路40萬拒繳查封土地

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面