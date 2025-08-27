朱立倫交棒！新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞，強調「藍白合」不能改變。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月改選，現任黨主席朱立倫堅持交棒，但黨內眾望所歸的台中市長盧秀燕宣布無意接任，藍營中生代的前立委鄭麗文、立委羅智強相繼表態但普遍被認為「份量」不足，甚至有媒體人認為，藍營正陷入集體焦慮狀況，面對這些不確定的局勢，朱立倫今（27日）在主持中常會時喊話「團結」，強調新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與，一定要跟台灣主流民意相結合，「藍白合不能改變」。

朱立倫表示，在黨主席任期的最後階段，還剩兩個月，他們所有團隊全力以赴，不管在揭弊、監督政府、文宣策略或每一件事情，他們還是戰戰兢兢，直到交棒那一天，一定穩扎穩打的把棒子順利交出去。

面對黨主席選舉引爆基層焦慮，朱立倫強調，在罷免勝選後希望大家團結一致，國民黨只要團結，就能打勝仗，國民黨的未來也要靠大家團結，2026、2028全黨團結，相信一定能重返執政。

朱立倫說，未來大家在不同角色上，一定全力支持國民黨，讓黨能更好，大家都希望，未來新的團隊，第一、一定要跟社會主流民意結合，黨必須走在正確的道路上；第二、藍白合不能改變。

朱立倫喊話，希望所有有心為國民黨服務的，不管是黨代表、中央委員、中常委或黨主席，大家共同讓這些有聲望、重要的好朋友一起來參與，最後全黨團結勝選。