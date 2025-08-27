史上最年輕政院秘書長　張惇涵接任務「使命必達」獲蔡賴重用

▲總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

賴政府上任一年半，近來著手進行執政團隊調整。行政院今（27日）正式宣布人事調整方案，此次共有16位閣員調整異動；其中，行政院秘書長將由總統府副秘書長張惇涵出任。年僅44歲的張惇涵將成為史上最年輕行政院秘書長，黨政人士指出，其作風雷厲風行、使命必達，也熟諳溝通協調之道，未來張惇涵出任政院秘書長後，也將肩負府統籌溝通協調靈魂人物。

黨政人士指出，張惇涵今年44歲，是史上最年輕行政院秘書長，也是民進黨中生代接班梯隊的代表。該人士觀察，張的作風雷厲風行，在輔佐政策擬定與推動，行事風格被形容為「使命必達」，是民進黨中生代重要的接班梯隊。

這行事風格也體現在總統府三大委員會從無到有的精準執行。黨政人士說，賴總統上任滿月推動三大委員會，跨領域、跨世代、跨立場，肩負社會參與平台、社會溝通橋樑、政策效能引擎三大目標，張惇涵是從無到有，規劃輔佐的關鍵幕僚，第一場委員會推動至今進度管考、社會溝通、政策擬定，皆展現精準執行力。

另外，黨政人士說，蘇系出身的張惇涵黨內、地方與中央歷練豐富，熟諳溝通協調的能力，是民進黨政治專業幕僚養成，從地方到中央一路重點培養，象徵中生代穩健接棒、開創新局。

黨政人士指出，張惇涵在府內任職時間橫跨英、賴兩朝，許多重大政策上都有他的身影。從前後任總統的政策對接、亮點盤整延續，都是由張惇涵承先啟後。例如補助私立大專院校生學費，以拉近公私立學校學雜費差距，當時蔡總統正是指派張惇涵從旁協助，與行政院和主管單位教育部來回協調，因此產出政策方案並具體落實。

此外，身為基隆人的張惇涵，「基隆軍港西遷」是近年政府重大計畫也有他在幕後推動的身影。據了解，因為張惇涵是基隆人，當初前總統蔡英文就是交代張，隨時跟工程會盯進度；去年賴清德總統上任後，也前往基隆勗勉海軍131艦隊，肯定「基隆軍港西遷」相關工程都按照期程確實執行中，後續也將陸續完工，落實國防、基隆港、基隆市三贏目標。

黨政人士指出，賴總統上任為了促進五院和諧，從指派立法院韓國瑜院長擔任赴美慶賀團團長，到五院國政會商等，張惇涵扮演居中溝通的要角；蔡總統卸任前曾邀約朱立倫、柯文哲兩位黨主席在總統府會談，張也居間溝通，相信未來張惇涵出任政院秘書長後，也將是肩負府統籌溝通協調的靈魂人物。