北市最危險路口「公館圓環」9月要拆了　改正交路口

▲▼台北市長蔣萬安3月25日拍板，將拆除基隆路、羅斯福路的「公館圓環」。（圖／記者袁茵攝）

▲北市最危險路口「公館圓環」將走入歷史，北市羅斯福路口9/13動工改造。（圖／資料照）

記者陳致平／台北報導

為根除羅斯福路與基隆路口長期以來的交通事故問題，台北市交通局27日宣布，「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」將於9月13日動工，工程將移除現有的公館圓環，並改建為正交路口，預期能大幅提升行車與行人安全。

北市交通局臨時舉辦說明會宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」將在9月中旬啟動，預計完工後可大幅改善交通問題。交通局說明，公館圓環因其複雜的七岔路口設計，交通動線混亂，導致車輛嚴重交織，已連續七年蟬聯北市交通事故熱點第1名。儘管今年三月市長蔣萬安已宣布將拆除圓環並填平公車專用地下道，並原定於六月動工，但考量到民意與交通衝擊等因素，市府多次與居民溝通並舉辦說明會，以取得共識。

交通局指出，此路口現況因「直行車彎繞幅度不同」、「直行與左轉車流交織」以及「左轉車停等溢流」等問題，導致事故頻傳。經專家學者審查與評估，即使僅調整標線，改善成效也極其有限，預估僅有5%至12%的改善潛力。因此，徹底改造為正交路口，才能從根本上解決問題，預計可減少六成以上的交通事故。

交通局說明，本次工程除了將移除圓環，並會填平公車專用地下道。然而，為確保大眾運輸效率，市府將保留大客車專用道，並改為平面型式。福和橋及基隆路方向的公車未來也將行駛至羅斯福路的平面專用道，藉此強化公車競爭力並改善路側車流交織問題。

交通局提醒，工程期間勢必造成交通壅塞，建議用路人可多利用大眾運輸工具；若需自行開車或騎車，請提前出門或規劃替代道路，以避免行程延誤。市府將隨時公布最新的施工及交通資訊，也請民眾持續留意。

08/26 全台詐欺最新數據

嘉義市政府警察局今（26）日擴大舉辦「警×獅聯盟，反酒駕護嘉任務GO!」捐贈儀式暨反酒駕誓師大會，凝聚公部門與民間力量，共同守護市民的交通安全。活動中，國際獅子會300E-1區捐贈6副模擬酒醉眼鏡及2部兒童電動小警車，透過體驗式教材，深化市民對「防制酒駕」的決心。

交通安全台北市交通改善基隆路口羅斯福路

