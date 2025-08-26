　
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市警局攜手獅子會反酒駕　模擬酒醉眼鏡震撼示範

▲▼ 跨界聯手！嘉市警×國際獅子會攜手守護酒駕防線 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市警與國際獅子會攜手誓師反酒駕（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導　　

嘉義市政府警察局今（26）日擴大舉辦「警×獅聯盟，反酒駕護嘉任務GO!」捐贈儀式暨反酒駕誓師大會，凝聚公部門與民間力量，共同守護市民的交通安全。活動中，國際獅子會300E-1區捐贈6副模擬酒醉眼鏡及2部兒童電動小警車，透過體驗式教材，深化市民對「防制酒駕」的決心。

▲▼ 跨界聯手！嘉市警×國際獅子會攜手守護酒駕防線 。（圖／嘉義市警局提供）

酒後駕車往往導致悲劇發生，輕則造成財產損失，重則奪走無辜生命，讓家庭破碎。此次捐贈不僅是一份心意，更是一項能看見、能記得住的安全教育，模擬酒醉眼鏡與兒童電動小警車將廣泛應用於校園與社區宣導，讓交通安全不再只是口號，而是透過親身體驗讓人真切感受酒駕的危險。

活動現場，由市長黃敏惠、警察局局長陳明志及國際獅子會300E-1區總監黃裕洲親自戴上模擬酒醉眼鏡，實際感受酒後的視覺模糊與方向感的錯亂，這樣的體驗比任何言語宣導都來得震撼，讓「防制酒駕」的理念深植人心。

▲▼ 跨界聯手！嘉市警×國際獅子會攜手守護酒駕防線 。（圖／嘉義市警局提供）

黃敏惠表示，酒駕是可以避免的悲劇，每一起事故背後都是家庭的心碎。唯有透過教育與行動，才能真正守護市民安全。再次感謝國際獅子會300E-1區的公益投入，讓我們能攜手推動交通安全，把嘉義市打造成更安全、更幸福、更具人本精神的城市。

陳明志進一步指出，安全教育必須從小扎根，最好的防禦就是預防，讓孩子們在活動中學習到正確的交通安全知識，不僅能自我保護，更能將觀念帶回家中，提醒阿公、阿嬤等長輩遵守交通規則，形成「由小帶大」的教育力量，將安全文化在家庭中扎根。

▲▼ 跨界聯手！嘉市警×國際獅子會攜手守護酒駕防線 。（圖／嘉義市警局提供）

此外，家長期待已久的「小小警察親子體驗活動」將於8月27、28日舉行，分兩梯次進行，孩子將穿上制服、肩負小任務，與父母一同學習交通安全，留下難忘的親子回憶。


9月即將迎來全國「交通安全月」，將持續推動「人本交通—停讓文化」，倡導駕駛「慢看停」、行人「安全行」，強調互相尊重與共好。本次誓師大會正是交通安全月的前奏，警察局也將進入校園擴大交通安全宣導，讓孩子們都能「交通安全、快樂上學、平安回家」。

