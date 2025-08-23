FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

▲前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國政壇22日再度掀起震動。聯邦調查局（FBI）清晨突襲前白宮國安顧問波頓（John Bolton）位於馬里蘭州貝塞斯達的住宅，消息一出立刻引發外界關注。根據多家美媒報導，此次行動與「處理機密文件」及「國安相關調查」有關，探員持法院授權令進入搜索，至少四至六人進入屋內，但未見有人遭拘捕。FBI局長帕特爾（Kash Patel）在社群平台發文強調，「沒有人能凌駕於法律之上。」

綜合外媒報導，波頓本人對突襲顯得錯愕，接受CNN訪問時直言「一無所知」，僅稱會進一步了解情況。巧合的是，搜索行動展開時，他的X帳號仍在發布批評川普外交政策的貼文，是否為預設訊息尚不得而知。現場目擊者透露，波頓事後曾在華府一棟大樓大廳與兩名穿著FBI背心的人員交談，但目前未遭拘留或起訴。

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

白宮與司法部對此保持低調，僅由司法部長邦迪轉發帕特爾推文並附註「正義將獲伸張，美國安全無價」。NBC與《紐約郵報》均指出，行動似乎是由帕特爾親自下令。知情人士則透露，這場搜索可能與波頓2020年出版的回憶錄《事發機要室》爭議有關，該書曾遭川普政府指控含有機密內容，雖然最終出版，但調查至今未曾完全平息。

現年76歲的波頓出身耶魯法學，從雷根時期即任職政府，歷任駐聯合國大使、司法部助理部長，2018年起受邀擔任川普首任期的國安顧問，僅在職17個月便因政策歧見請辭。離開白宮後，他成為川普最激烈的批評者，不僅公開抨擊其外交路線，甚至考慮挑戰共和黨初選阻止川普再度執政。

川普22日稍早則在白宮附近出席活動時回應，強調自己對FBI行動「完全不知情」，並藉機再批波頓是「卑劣之人」，指其任內推動中東戰事「總想殺人」，但對自己當時「還算有用」。川普此番冷嘲熱諷，凸顯兩人自2019年決裂以來的積怨未解。