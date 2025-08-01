吸毒ㄎㄧㄤ掉！社區胡鬧友摔落樓梯也不救　頸掛喪屍煙彈被逮

▲李姓男子吸食依托咪酯(俗稱「喪屍煙彈」)精神恍惚，竟由2樓樓梯間跌落滾到1樓。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市30歲吳姓男子日前騷擾社區警衛，還與居民發生爭執，員警獲報立即前往處理，先於社區1、2樓梯間，找到他吸食毒品精神恍惚而滾落的36歲李姓友人，接著又在社區附近的娃娃機店內查獲持有及吸食毒品的吳男，全案依法移請偵辦。

▲▼吳男則在娃娃機店內被查獲脖子上掛著依托咪酯。（圖／桃園警分局提供）

吳姓男子因與社區警衛口角、滋擾社區，遭社區居民檢舉，經媒體報導後，讓他覺得不爽又很沒面子，昨晚18時許與友人李男再次前往社區警衛室跟警衛及居民發生口角爭執。

桃園警察分局埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎接獲報案，立即趕抵現場瞭解，吳男見警衛報警立即離開。員警及居民前往吳男住處訪查時，家人表示不在家，期間員警發現其李姓友人因吸食依托咪酯(俗稱「喪屍煙彈」)精神恍惚，竟由2樓樓梯間跌落滾到1樓，員警在其身旁起獲毒品將李男逮捕。

經瞭解吳男由警衛室徒步離開，員警立即擴大搜索，不到5分鐘即在一旁的娃娃機店找到他，發現他脖子上掛著依托咪酯立即將其逮捕，全案依法移請偵辦。警方嚴正申明，暴力零容忍，絕不容許任何人以暴力手段滋擾破壞安寧秩序，違法必定依法究辦。