台中包手哥毒駕酒駕撞死人！得蜂窩性組織炎哀求交保　法官不准

▲台中林男去年毒駕酒駕撞死人，近日稱自己得了蜂窩性組織炎，請求交保遭駁回。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名22歲林男去年毒駕、酒駕撞死一名杜姓騎士，被檢方起訴在案。林男近日自稱在看守所罹患「蜂窩性組織炎」且相當嚴重，只有吃消炎藥恐怕會延誤就醫，請求保外就醫或交保治療。但地院認為，林男疾病未到需保外就醫才能痊癒，駁回聲請。

林男（22歲）去年12月9日就在西屯區一處地點吸食K菸，事發當天早上7點，又跟朋友在北區一間KTV飲酒作樂，共同喝了一瓶威士忌。同日10時41分，林男駕車上路，47分左右行經東區自由路與進德路口時，撞上前方一名杜姓男騎士，另名騎乘腳踏車宋女也遭撞擊，並有多部轎車遭撞，導致杜姓男騎士遭撞死亡，另外2位民眾則受傷。

警方到現場測出林男酒測值高達0.98mg/l，另經採集尿液送驗後，發現體內K他命、去甲基K他命呈現陽性反應，警方在他車上搜出一瓶K他命（淨重0.816克）等贓證物。

檢方今年4月依酒駕、毒駕致死，以及過失傷害等罪嫌起訴。林男則在起訴移審後，提出案件都有監視器可以佐證，自己沒有繼續被羈押的必要，理由離譜，法院仍裁定續押3月，7月延押庭裁定續押2月。

▲林男當時駕車猛力撞死一名杜男，行車方式相當惡劣。（圖／ETtoday資料照）

林男近日又提出交保聲請，稱自己在看守所罹患蜂窩性組織炎，病況相當嚴重，僅先服用消炎藥觀察，但可能會導致延誤就醫，希望法院能讓自己保外就醫、交保或是其他強制處分。

台中地院認為，林男涉犯酒駕、毒駕致死罪嫌，先前經法院訊問後，坦承主要犯行，本刑至少3年以上，有逃亡可能性，也審酌犯案情節，有羈押必要性。況且林男病情，已經在8月9日戒送培德醫院治療，病況並非一定得保外就醫才能痊癒，聲請駁回。

