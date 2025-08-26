轎車失控左右連撞害1車翻覆　台74線一度變大型停車場

▲台74線昨晚發生一起4車連環撞車禍，其中一名張女遭波及，車輛翻覆。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市台74線快速道路昨日晚間發生一起4車追撞車禍，其中一名張女駕駛之車輛遭受波及，在內線車道翻覆，其他車輛也佔據中外線車道，現場一度釀成大塞車，變成大型停車場，警方與拖吊業者到場，花費將近1小時多才完全恢復通車。

第五警分局說，昨日20時36分於台74線東向23.7k處發生一起4車車禍，經查為張男（28歲）駕車沿著中線車道前進，不明原因向右變換車道，與2名行經在外線車道、準備下匝道的廖男（43歲）、陳男（25歲）車輛碰撞。

▲▼現場4車在匝道口附近發生車禍，後方車輛嚴重回堵。（圖／記者許權毅翻攝）



張男車輛失控後，又往內線車道撞擊，導致一名張女（44歲）車輛被撞上，張女車輛直接在路中翻覆。經警消到場，發現張男、張女都有擦挫傷，張男由救護車送往慈濟醫院治療，張女則是自行就醫，所幸均無生命危險。另，經警方酒測，4名駕駛均無酒駕。

該起車禍發生在晚間20時許，快速道路車輛量不少，事發地點又是匝道口附近，許多車輛進退兩難，全線又封閉，後方車輛嚴重回堵，現場人員耗費1小時多，才恢復全線通行。