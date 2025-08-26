iWIN 2024年申報「色情位居第一」　揭驚人數據：網路霸凌正在攀升

記者蘇晟彥／台北報導

iWIN 26日舉辦年會，今年以「數位原生的未來，看見孩子的隱私主導權」為主題，探討如何保護孩童隱私，同時賦權於他們。對此，iWIN網路內容防護機構黃益豐執行長報告去年年度成果，揭露在去年接到6,199件申報，其中網路色情佔70.92%位居第一，其次為其他有害兒少身心健康內容（7.31%）及網路霸凌（6.82%），同時根據林煜軒醫生團隊調查顯示，網路霸凌案件數持續增加，特別是性相關（Sexy）的文字、影像、語音等內容，讓兒少色情議題應受到更加重視。

黃益豐在2025年iWIN年會上報告2024年成果，在去年的成果報告中，兒少網路安全的挑戰是最受到重視的一環，包含毒品、色情、性私密影像、暴力、自殺自傷及網路霸凌，根據統計，在去年接獲熱線通報的件數從2023年的3,007件攀升至6,199件，其中網路色情佔70.92%位居第一，其次為其他有害兒少身心健康內容（7.31%）及網路霸凌（6.82%），而在2025年1-6月的數據統計，色情（37.68%）依然佔比最重，但網路霸凌攀升至25.67%件，其中不實訊息也首度納入前5名。

對此，iWIN在各界幫助、努力下，成功阻擋境內90%、境外78%的申訴案件，成功移除有害內容，其中包含共同探索防治網路暴力作法（例如在社群平台上的實例分享），黃強調，即使這些看似微不足道的行為，也將改變兒少的世界，今年更將聚焦在「不只要懂得保護自己，更要建立正確的網路素養與公民意識」，期盼全民共同關心兒少，替330萬兒少共盡一份力。

此外，根據林煜軒醫生團隊調查顯示，報告中引用一項針對 14,400 組樣本的調查，顯示網路霸凌案件數持續增加，特別是性相關（Sexy）的文字、影像、語音等內容。其中，在性影像外流的案件中，男性的數量多於女性，但女性受到的自我傷害影響分數遠高於男性。而目前各國都在積極推動相關法案，盼台灣也能繼續關注國際發展，共同保護兒少。