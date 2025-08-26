　
台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

▲▼台正妹舞者在日爆紅！21秒影片吸百萬觀看。（圖／翻攝ど天然ナンパ師 ヤマトYouTube）

▲台灣一名女舞者的影片吸引大批日本網友朝聖，21秒短片已累積破百萬觀看。（圖／翻攝ど天然ナンパ師 ヤマトYouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日，一段台灣女舞者的影片在日文圈爆紅，短短21秒吸引破百萬次觀看。原來，該片段是飛翔運動空間、中華民國極限翻滾運動藝術協會及汐止國際青年商會，於2023年舉辦的街舞、Tricking比賽。

日本一名有2000訂閱的YouTube頻道，於10日上傳21秒的舞蹈片段，截至26日凌晨，已累積1.5萬讚、105萬次觀看及666則留言。

影片顯示，一名身穿黑衣、牛仔長褲的女舞者，正在與另一名女舞者進行對決。黑衣女舞者配合音樂展現律動後，直接進入地板動作，透過360度的轉體進行ICE動作，期間還因動作過大而讓衣服滑落。

該影片下方吸引大批日本網友留言，「太酷了，我也要開始跳霹靂舞了」、「沒有任何別有用心，舞跳得真棒，太刺激了」、「感謝重力」、「它一直出現在推薦中，所以我固執地試著不去看，但大約第4次之後我最終還是看了它…真令人沮喪又可悲」、「大家通常會關注她的胸部，但她的腹肌很棒」。

該片段為One Judge Tricking與街舞大賽於2023年3月31日、4月1日舉辦的秋季賽，影片為舞者Stitch對上舞者Nini，而Nini的片段則被網友瘋傳。據了解，Nini目前仍在個人IG持續更新跳舞的相關影片。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女足抽血案！周台英深夜移送北檢　面對鏡頭不發一語
吳阿志過世！　王思佳心碎「上周才見」曝最後互動
孩子們眼中的「貝貝老師」倒停車格亡　昔認真上傳170堂免費課

