　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

魔芋爽超越辣條　成衛龍最暢銷產品

▲國小校園瘋吃中國零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲衛龍暢銷產品「魔芋爽」。（資料照／ETtoday）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸零食廠商「衛龍」日前公布中期業績，其中，魔芋爽等蔬菜製品的業績佔比已超過60%，大幅領先辣條等調味麵製品，成為對公司業績貢獻最大的一塊。

根據《財經天下》報導，衛龍公布的中期業績顯示，其2025年上半年實現總收入約34.83億元（人民幣），同比增長18.5%；實現歸母淨利潤7.33億元，同比增長約18%。

衛龍表示，其上半年業績的增長，主要有兩大核心驅動力：一是蔬菜製品的持續爆發式增長；二是全渠道戰略的深化執行，特別是在新興渠道的快速滲透。

▼衛龍靠著「辣條」起家。（圖／CFP）

▲▼辣條。（圖／CFP）

產品陣容方面，衛龍主要有三大板塊，第一是調味麵製品，也就是常說的「辣條」，主要產品有大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒、親嘴燒等；第二是蔬菜製品，主要有魔芋爽、風吃海帶及小魔女等；第三是豆製品，主要包含香辣豆皮等。

2024年，在衛龍的營收結構中，蔬菜製品的佔比首次超過了調味麵製品；2025年上半年，蔬菜製品的佔比更是超過了60%，其中，最核心的驅動力為魔芋爽，已成為衛龍的大單品。

衛龍解釋，蔬菜製品的崛起，是衛龍應對消費者口味多元化、個性化、差異化的前瞻佈局的結果。

《財經天下》分析，魔芋爽會受到歡迎，主要是其熱量低的特點；相較之下，衛龍的起家產品──辣條，近年被貼上熱量高、添加多的「垃圾食品」標籤，營收明顯下滑。

2025年上半年，衛龍調味麵製品板塊實現收入13.10億元，同比下降3.25%，佔總收入的比重從上年同期的46.1%下降至37.6%，毛利也下降超2%。

雖然魔芋爽相當成功，但衛龍並不打算只依賴一項產品，目前正積極培育下一代「爆品」，例如2019年推出的「風吃海帶」，就不斷進行研發，在7月增加了「清爽酸辣味」新品。

▲▼中國大陸龍頭辣條企業「衛龍」。（圖／翻攝衛龍官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結
獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝
失智症10大警訊　降風險方式一次看
熱爆！他買不二坊癱軟倒地　拒送醫繼續排
沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險
午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增
每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列
台中25歲女大鬧超商！慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

魔芋爽超越辣條　成衛龍最暢銷產品

全球首例基因改造豬肺移植人體成功　陸團隊植入腦死病患呼吸長達9天

東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證　大喊：痛快點，我們結婚吧

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升　創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

見鬼了！怪人戴恐怖面具上高速　搖下車窗「死亡凝視」嚇壞鄰車駕駛

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高　房地產業漲幅居前

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」　從家中各處竄出共計10條

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙　醫一聽潔牙習慣超無奈

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

魔芋爽超越辣條　成衛龍最暢銷產品

全球首例基因改造豬肺移植人體成功　陸團隊植入腦死病患呼吸長達9天

東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證　大喊：痛快點，我們結婚吧

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升　創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

見鬼了！怪人戴恐怖面具上高速　搖下車窗「死亡凝視」嚇壞鄰車駕駛

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高　房地產業漲幅居前

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」　從家中各處竄出共計10條

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙　醫一聽潔牙習慣超無奈

核廢料存放「同意票前3名縣市」連署成案　金門、連江縣長回應了

帶頭恐嚇綠能業者！害工程拖延1年損失千萬　惡霸里長遭求刑6年

喀嚓剪斷1.1萬伏特電纜爆炸！整條街黑掉　笨賊嚇傻自首下場曝

「小英男孩」遭爆假反核真收賄！6天前還提告　壯碩身材成焦點

道奇重返國西龍頭！7：0完封紅人　席漢7局無失分、帕赫斯雙轟助威

一銀推iLEO美元、歐元、澳幣高利定存　年利率上看4.68％

「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名先看　坂本太郎炸雞桶只送不賣

朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

曾遭親姊騙光2億家產　玉女歌手宣布喜訊…61歲美成這樣！

二手菸也傷毛小孩　「貓咪舔毛」口腔癌風險飆4倍

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

大陸熱門新聞

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

颱風「劍魚」狂掃三亞！多輛車卡樹上

1秒變天！上海突降「大暴雷雨＋冰雹」

見鬼了！怪人戴恐怖面具上高速 搖下車窗「死亡凝視」嚇壞鄰車駕駛

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證 大喊：痛快點，我們結婚吧

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

4一貫道信徒恐遭陸起訴　海基會多次致函對岸

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升 創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

陸外賣哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍女博士

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人 陸網大讚：人美心善良

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」 從家中各處竄出共計10條

更多熱門

相關新聞

辣條起源地　湖南零食稱霸陸年貨市場

辣條起源地　湖南零食稱霸陸年貨市場

中國十大零食品牌，湖南占據半壁江山。每逢春節，來自湖南的零食幾乎壟斷了中國年貨市場。究其原因，湖南是魚米之鄉，湘人愛吃、會吃。1998年，平江縣遭遇洪災，因此發明了辣條，如今躍為全球知名的「國民零食」。

魔芋爽稱霸零食界！衛龍年銷額超45億元

魔芋爽稱霸零食界！衛龍年銷額超45億元

辣條之鄉遇洪災！麻辣王子工廠停工

辣條之鄉遇洪災！麻辣王子工廠停工

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

衛龍魔芋爽被爆標註15克「實僅8.9克」

衛龍魔芋爽被爆標註15克「實僅8.9克」

關鍵字：

魔芋爽辣條衛龍

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面