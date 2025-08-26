魔芋爽超越辣條　成衛龍最暢銷產品

▲衛龍暢銷產品「魔芋爽」。（資料照／ETtoday）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸零食廠商「衛龍」日前公布中期業績，其中，魔芋爽等蔬菜製品的業績佔比已超過60%，大幅領先辣條等調味麵製品，成為對公司業績貢獻最大的一塊。

根據《財經天下》報導，衛龍公布的中期業績顯示，其2025年上半年實現總收入約34.83億元（人民幣），同比增長18.5%；實現歸母淨利潤7.33億元，同比增長約18%。

衛龍表示，其上半年業績的增長，主要有兩大核心驅動力：一是蔬菜製品的持續爆發式增長；二是全渠道戰略的深化執行，特別是在新興渠道的快速滲透。

▼衛龍靠著「辣條」起家。（圖／CFP）



產品陣容方面，衛龍主要有三大板塊，第一是調味麵製品，也就是常說的「辣條」，主要產品有大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒、親嘴燒等；第二是蔬菜製品，主要有魔芋爽、風吃海帶及小魔女等；第三是豆製品，主要包含香辣豆皮等。

2024年，在衛龍的營收結構中，蔬菜製品的佔比首次超過了調味麵製品；2025年上半年，蔬菜製品的佔比更是超過了60%，其中，最核心的驅動力為魔芋爽，已成為衛龍的大單品。

衛龍解釋，蔬菜製品的崛起，是衛龍應對消費者口味多元化、個性化、差異化的前瞻佈局的結果。

《財經天下》分析，魔芋爽會受到歡迎，主要是其熱量低的特點；相較之下，衛龍的起家產品──辣條，近年被貼上熱量高、添加多的「垃圾食品」標籤，營收明顯下滑。

2025年上半年，衛龍調味麵製品板塊實現收入13.10億元，同比下降3.25%，佔總收入的比重從上年同期的46.1%下降至37.6%，毛利也下降超2%。

雖然魔芋爽相當成功，但衛龍並不打算只依賴一項產品，目前正積極培育下一代「爆品」，例如2019年推出的「風吃海帶」，就不斷進行研發，在7月增加了「清爽酸辣味」新品。