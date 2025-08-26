遭家人性虐影片流傳20年！　女公開哀求馬斯克「從X平台下架」

▲ 一名女子公開懇求馬斯克刪除X平台上販售性虐影片的連結。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國女子「Zora」（化名）20多年前遭受家庭成員性虐待，但時至今日，影像還是在網路上廣為流傳。她近日公開懇求伊隆・馬斯克（Elon Musk）移除在社群平台X上流通的連結，因為那些影像仍被拿來販售牟利。

根據《BBC》報導，Zora表示，「聽到我的痛苦經歷，甚至到現在還在被商品化，這讓我無法忍受。」她強調，每當有人販售或轉傳這些畫面，就等於再次傷害受害者。

調查顯示，這些影像並非隱身於暗網，而是公開出現在X的帳號上，被當作「商品」兜售。研究機構Childlight估計，全球兒童性虐待材料的交易價值以數十億美元計算。調查人員追蹤到相關帳號背後有一個與印尼雅加達男子相關的銀行帳戶，並透過Telegram與販售者接觸。這些人甚至公開販售所謂「VIP套裝」，內容涵蓋數千張圖片與影片，其中包括孩童性侵場景。

Zora的影像早年只流傳於暗網，但隨著時間推移，被戀童癖者不斷交換，最後竟被公開放上主流平台。她無奈地說，「我的身體不是商品，從來不是。」多年來，她努力想擺脫過去，卻仍不斷遭到網路跟蹤者騷擾，甚至有人揭露她的身分並威脅她。

這些帳號的運作模式驚人相似。駭客組織Anonymous受訪時透露，他們持續向X檢舉相關帳號，但刪除後很快就會有新的帳號頂替，數量超過100個。

調查人員親自假扮買家，獲得的試用檔案經加拿大兒童保護中心（CCCP）專家確認，內容中包含Zora與其他受害者的影像。技術總監理查森（Lloyd Richardson）形容，這些樣本檔案拼湊了數千張圖片，顯示交易規模極大。

根據美國全國失蹤與受剝削兒童中心（NCMEC）的資料，僅在2024年，就有超過2,000萬份來自科技公司的強制通報涉及兒童性虐待材料。NCMEC會將受害者與加害者識別後移交給執法單位，但內容數量之龐大，讓刪除行動宛如杯水車薪。

馬斯克在2022年收購Twitter（現名X）時曾表示，清除兒童性虐待內容是「首要任務」。但現實情況卻顯示，這些影像仍能在平台上大肆兜售。X方面回應，對相關內容「零容忍」，並聲稱已投入資源開發更先進的檢測技術，加強與NCMEC合作，並支持執法單位起訴加害者。

除了X，Telegram也被點名。該平台回應指出，截至2025年已封鎖超過56.5萬個涉及散布CSAM的群組或頻道，並強調有超過1,000名管理員負責審查公共內容，在不當內容傳播前即加以刪除。

Zora透過媒體向馬斯克喊話，「如果是你的孩子遭遇這樣的事，你會立即採取行動。我懇求你也為我們這些受害者做同樣的事。現在就是你該行動的時候。」

延伸閱讀

▸ 男友分「2顆水餃」給她吃結帳多討16元 全場搖頭：太小氣快放生

▸ 4面相易晚婚 命理師：有這特徵「想不出為何要有另一半」

▸ 原始連結