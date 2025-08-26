　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝） 

▲很多人都碰過手機容量不足的壯況。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

使用iPhone一段時間後，可能就會出現容量不夠用的狀況！近日就有網友發文透露，她的手機容量是128GB，但現在已經用掉超過127GB，必須一直刪資料才行，大家有沒有什麼方法可以幫忙她？事實上，知名3C科技YouTuber Tim哥曾公開9招，可以幫手機「瘦身」。

方法一｜重新啟動iPhone

Tim哥指出，在iPhone裡，「會吃iPhone的容量怪獸呢，其實是LINE、WeChat這種社群軟體，除了這些以外還有一些地方呢，它也是會去吃到你的iPhone容量」，所以每個禮拜，都要重新啟動iPhone，以清除一些暫存檔案還有快取，釋放一些有系統的資源。

Tim哥說，雖然重新啟動後，可能不會釋放出太多的儲存空間，但卻是最簡單、快速的方法，「這樣子的好處是，有時候你在iPhone使用上會來得更順暢」，至少就可以釋放掉一些不必要的一些檔案，「我覺得這個招式蠻好用，我大概每個禮拜都會用一次」。

方法二｜調整影片畫質解析度

Tim哥說，很多人會用iPhone錄影片，解析度越高，影片畫質越好，但檔案也會越大，會更占空間，所以「如果你覺得你這樣錄影片，但是對影片畫質要求沒有那麼高，你就可以降低影片畫質的解析度，這樣就可以減少一些空間」。

至於要如何設定？Tim哥進一步說明，點進「設定」後，再點入「相機」，「相機你有沒有看到這邊有個錄影對不對，錄影這裡你看我們現在設定的是，1080P、60fps，那如果你想要容量再小一點，你可以往上，1080P、30fps」。像是他們平時拍片，4K、60fps錄1分鐘就要440MB了，但如果調整成1080P、30fps，1分鐘是65MB，所以調整後，多少能省一些空間。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

方法三｜清除訊息紀錄

很多人每天都會接收各種訊息，包含照片、影片，占用不少空間，所以Tim哥認為，平時就要定期刪除舊訊息，或自動刪除舊訊息。清除訊息的方式有兩種，一種是手動，就是自己將訊息左滑一下，按下垃圾桶的圖示。

另一種則是，可以進入「設定」，搜尋「訊息」，點入後，「你滑到訊息的紀錄這裡，有一個保留訊息，現在設定是永久，但是有些訊息幹嘛要永久，你可以選擇三十天，甚至於放久一點一年，它就會自動幫你刪除一些，比較舊的訊息」。

方法四｜檢查「最近刪除」相簿並清空

平時刪除照片、影片後，那些影像都會暫時被保存在「最近刪除」裡面，但是Tim哥提醒，「在『最近刪除』，它不是馬上被刪除，它是要存放了30天，暫存以後，它才會真的全部把它刪除掉，也就是說它沒有清空的時候，它一樣會占領你的儲存空間，所以你要真正去釋放它」。

Tim哥說明，要釋放它有很簡單，進入「最近刪除」後，可以按一下選取，然後選取要永久刪除的影像，就會真的刪除掉，「這個時候也是釋放空間的一種」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

方法五｜開啟「卸載未使用應用程式」功能

Tim哥表示，iPhone有一個功能，可以「幫你去辨識說，這些是你不常使用的App，它就會將你裝置上面就直接移除，重點是它只會移除程式本身，但是如果你這個，應用程式裡面的資料跟文件，它還是會保留。也就是說，你哪天還要再用它的時候，一樣它還是會留在你的主畫面上，你只要點擊一下就可以了，iPhone就會重新再繼續做下載了」。

Tim哥進一步說明，進入「設定」之後，直接搜尋「App Store」並點入，接著就會看到「卸載未使用的App」，只要把它開啟即可。

方法六｜關閉「原況照片」功能

原況照片就是在拍攝照片的同時，也會錄製短暫的影片。Tim哥說，「雖然原況相片看起來非常有趣，可是它會讓照片的檔案大小也會增加」，所以如果很在意儲存空間的話，可以考慮把它關閉。

此功能要在哪裡關閉？Tim哥說明，進入「設定」之後，點進「相機」，然後看到「保留設定」並點入，下滑就能找到「原況照片」，將其關閉即可，多少能省下一些空間。

方法七｜最佳化照片儲存空間

Tim哥說，如果有使用iCloud照片，這個方法一定要學會，叫最佳化的照片儲存空間，「你開啟iCloud照片以後，你所有照片影片都會上載到iCloud雲端空間，但你選擇iPhone儲存空間最佳化後，iPhone會在你的裝置保留比較小」，至於原始的高解析度的照片跟影片，會儲存在iCloud上，若需要瀏覽原始的高解析照片或影片時，iPhone會從iCloud就把它下載起來。

Tim哥解釋，這樣子會大幅減少照片、影片在iPhone裡占用的空間。若要設定，一樣是先進入「設定」，「然後從App裡面你選擇了照片，然後確認你iCloud照片有開啟了，然後在iPhone的儲存空間最佳化這邊，把它打勾其實就行了」。

方法八｜清除Safari瀏覽紀錄與網站資料

如果很常使用Safari在瀏覽網頁，iPhone也會儲存瀏覽的紀錄、網站的資料，這些資料已經久了其實會占空間，因此Tim哥建議，可以進入「設定」，在最下面App搜尋Safari，點進去後往下滑，就能看到「清除瀏覽紀錄與網站資料」，並選擇「你要清除一小時、今天、昨天還是所有的」。

方法九｜刪除大型或不常用的應用程式

Tim哥說，有些不常用的應用程式，也可以自己手動刪除，像是「大型的那種App甚至於遊戲、影音編輯這些工具，它其實很占儲存空間」。所以這時一樣可以先進入「設定」，然後選擇「一般」，「這邊有個iPhone儲存空間，把它點下去」，若看到一些容量很大但卻不會再使用的App，就可以卸載或直接刪除。

Tim哥說，「一般如果是iPhone會去判斷，它會去自動卸載你不常玩的，但有一些，你可能從這邊看起來，它（指App）好像還在，卸載它其實也都會把不必要的空間，全部都釋放出來」。

最後Tim總結，若把一些聊天紀錄、用不到的資料都清除，相信就能多出很多儲存空間，「我剛剛這樣隨便弄一弄，我也清除了大概30、40GB了，其實這樣子也很夠用了」。

本文經「3c有意思tim哥」授權引用

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone儲存空間Tim哥容量空間

