夢時代疑有偷拍狼！女控刻意貼近「鞋頭閃燈」　警調監視器追查

▲高雄夢時代疑出現偷拍（非當事人指控案發區域）。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄夢時代購物中心25日下午驚傳疑似偷拍案！一名女子逛街時察覺一名陌生男子形跡詭異，總是有意無意繞到身旁，甚至在狹窄通道中緊貼靠近，鞋尖還碰到她的鞋跟，嚇得她當場彈開，懷疑遇到變態男。事後她與丈夫一路跟監，指控對方的鞋頭竟有「可疑小洞還會反光」，疑似暗藏針孔攝影機偷拍裙底，隨即到派出所報案，並將過程分享至網路。

女子描述，當天下午3時許，她在夢時代7樓逛街，發現男子不時出現身邊，雖會短暫離開，但隨後又繞回來靠近。就算在走道狹窄處，對方仍刻意貼近，鞋尖還碰到她鞋跟，讓她驚呼「真的遇到變態！」之後她與丈夫暗中觀察，發現男子在其他櫃位同樣「貼近穿裙子女性」，甚至連櫃姐也疑似成為目標。

女子指出，近距離觀察時發現男子右腳鞋頭正中央有個小孔，洞內還會反光，更驚見鞋裡冒出紅燈，懷疑就是偷拍裝置。當男子意識到有人在盯他時，立刻加快腳步竄逃，鑽進7樓彩券行旁的員工通道，往8樓消失。由於逃生通道無監視器，加上擔心對方可能持械，夫妻倆不敢貿然追上，只好先到服務台報警。

警方表示，前鎮分局於25日下午3時許接獲報案，立即派員趕赴現場，並請報案人返所製作筆錄，開立案件證明單。目前已擴大調閱監視器，掌握特定涉案男子，正積極追查。

不過警方也坦言，類似商場偷拍案件往往因「無人贓俱獲」而難以成案，最關鍵就是要當場查獲偷拍器材或影像，否則後續追查往往因證據不足而不了了之。警方提醒，若民眾遇到類似狀況，應立即通知保全協助，或想辦法將嫌疑人留在現場等待員警到場，才能確保犯案跡證明確、依法偵辦。

警方也強調，若是當場沒有查獲偷拍工具或影像，強行限制他人行動，反而有可能被對方以「妨害自由」提告，因此民眾在處置時務必注意自我安全，並以報警、尋求保全協助為首要原則。