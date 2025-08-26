　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

物聯智慧運用中華電信與Google Cloud雲端平台打造核心服務　引領AIoT創新聯網新視野

▲▼（業配）中華電信企業客戶-物聯智慧。（圖／記者周宸亘攝）

▲物聯智慧董事長暨總經理郭啟銘指出，公司專利的P2P連線技術，有效解決了物聯網裝置的遠端連線問題，為「萬物聯網」的發展奠定關鍵基礎。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

科技中心／綜合報導

在數位轉型浪潮下，商用級雲端應用已成為企業營運與獲利的關鍵之一，因此對於其穩定性與運作效率更為嚴格看待。深耕IoT設備連線技術與雲端平台服務多年的物聯智慧，持續優化產品架構與服務品質，選擇中華電信與 Google Cloud 作為雲端運算平台，承載運行旗下多種雲端平台服務，打造出具備高可靠度、低延遲優勢的雲端解決方案，為AIoT智慧應用串起無限商機。

AI 與 IoT 技術的融合催生出 AIoT 智慧應用，已成為近年科技發展與投資市場矚目的新興焦點。當中，IoT設備連線技術扮演連接設備、雲端與終端裝置的關鍵角色。物聯智慧董事長暨總經理郭啟銘向我們說明：「隨著連網裝置越來越多，傳統的 IPv4 位址逐漸短缺。為了解決這個問題，NAT(網路位址轉換)技術應運而生，透過在內網與公網之間轉換IP位址來延長可用資源。不過，NAT延伸帶來了『穿透問題』，也就是外部設備無法輕易連接到內網中的設備。為了解決這個瓶頸，物聯智慧成立初期就推出了專利的 P2P連線技術，有效突破 NAT 限制。這項技術讓如 IP 攝影機等需要遠端操控的 IoT 裝置，能夠直接與手機等終端設備安全互聯，實現真正穩定、高效的遠端連線。而 P2P 連線技術的應用，為『萬物聯網』的實現奠定了關鍵基礎，加速智慧產業的發展。」

物聯智慧的服務範圍遍及全世界，目前全球累計已有超過1億4000萬台設備，透過物聯智慧授權連網運行於雲端。為了支援如此龐大的設備連線與資料處理需求，並確保服務的高效性與穩定度，物聯智慧選擇採用中華電信與Google Cloud作為其雲端服務的運行環境，提供全球客戶穩定、安全的雲端應用方案。

▲▼（業配）中華電信企業客戶-物聯智慧。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭啟銘表示，為滿足客戶對智慧安防等領域的高品質要求，公司選擇了在穩定性與資安上備受好評的Google Cloud，以確保核心服務的穩定運作。

精準控管成本，中華電信協助導入CUD方案，節省雲端營運成本
郭啟銘董事長表示，物聯智慧的客戶與支援的IoT裝置中，有許多應用在智慧安防、監控系統、精密製造等領域，而這些用途對於雲端系統的品質要求非常高，因此我們選擇了在穩定性與資安評比上都獲得市場極高評價的Google Cloud來運行系統，高品質的雲端環境，不僅確保了我們的核心服務穩定運作，也極大助益了技術團隊後續的系統維護與新功能研發。

中華電信作為 Google Cloud 的在地合作夥伴，除了提供Google Cloud技術支援外，亦提供專屬的CMP雲端管理平台，透過直觀的資源使用圖表與即時系統提醒，協助物聯智慧精準掌握 Google Cloud 資源的使用狀況與系統運作狀態。

此外，中華電信雲端團隊更積極協助客戶分析需求，規劃合適的節費方案。例如，透過Google Cloud的CUD(承諾使用折扣)方案，為物聯智慧節省雲端營運成本，讓省下來的經費得以投入物聯智慧的其他研發計畫，如開發 Kalay Cloud VMS 雲端影像管理系統等服務，形成正向循環，持續推動創新，創造更高的價值。

物聯智慧深化與中華電信合作，結合AI技術與文化價值拓展全球市場
談及與中華電信的合作歷程，郭啟銘董事長回憶，早在物聯智慧成立之初，彼此就有專案合作經驗。隨著市場拓展與技術升級，雙方長期以來保持密切合作、建立深厚的互信基礎，中華電信充足的技術量能與可靠的服務品質，令物聯智慧印象深刻，這也是促進物聯智慧選擇使用中華電信雲端服務的契機。

展望未來，物聯智慧更規劃整合中華電信的AI智慧分析技術，為IP Cam增加影像識別能力，進一步拓展智慧交通、智慧安防等領域的AIoT應用服務；而在市場拓展面，中華電信與物聯智慧都是立足台灣邁向海外的科技業者，因此在海外拓展時也能相互支援、共同成長。

深具專業背景的郭啟銘董事長對轄下專案的技術細節如數家珍，並在受訪時分享許多文化與創新觀點，其中Kalay雲端服務平台的名稱「Kalay」由來，是蘭嶼達悟族語「Handshake」握手之意，而Handshake也代表通訊用詞「交握」，此一語雙關的命名，期許物聯智慧以源自台灣的專業，連結全球的科技市場。

透過物聯智慧與中華電信成功地深化合作，技術創新與市場需求的完美結合能夠創造更多無限可能，並繼續引領AIoT技術潮流，為更多客戶創造更多價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓
拍到了！錄影驚見黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過
快訊／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人「我去停車」失蹤
快訊／一家5口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證
1款魚油軟膠囊出包！　全面下架
快訊／蔡尚樺男友私密影像外流　士檢火速分案
小英男孩涉弊　母交保「左手鑽戒」至少1克拉
郭智輝爆肝臟異常　自曝「休息一個月就好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

物聯智慧運用中華電信與Google Cloud雲端平台打造核心服務　引領AIoT創新聯網新視野

不止SSD憑空消失　Windows 11 KB5063878問題超多

四鏡頭＋Touch ID！蘋果摺疊iPhone傳明年亮相、主打近乎無摺痕螢幕

蘋果出招了！iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

物聯智慧運用中華電信與Google Cloud雲端平台打造核心服務　引領AIoT創新聯網新視野

不止SSD憑空消失　Windows 11 KB5063878問題超多

四鏡頭＋Touch ID！蘋果摺疊iPhone傳明年亮相、主打近乎無摺痕螢幕

蘋果出招了！iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

要求各國取消數位稅！　川普警告「祭關稅報復」切斷晶片出口

川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！　考慮出訪北京

道奇史奈爾進入「爸爸名單」陪產　寶寶出生後確定30日先發

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

3C家電熱門新聞

Spotify要全球大漲價　計畫曝光

Windows 11 KB5063878問題超多

iOS 26將推「來電篩選」功能　自動掛斷詐騙電話

物聯智慧運用中華電信與Google Cloud雲端平台打造核心服務

YouTube狠招來了！將徹底封殺跨區會員

蘋果摺疊iPhone傳將於明年亮相

蘋果籲iPhone用戶快更新iOS 18.6.2

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

傳蘋果策略變動　明年無緣iPhone 18

蘋果未發表機種曝光　古爾曼：可信度高

Google Pixel 10全系列搶先亮相

即／遭轟災後連修堪憂遠傳回應

LINE TODAY推出「個人化討論牆」

遭傳「全面下架4G吃到飽」

更多熱門

相關新聞

NotebookLM影片總覽支援80語言

NotebookLM影片總覽支援80語言

Google旗下的NotebookLM宣布迎來重大更新，影片總覽（Video Overviews）將全面支援80種語言，讓全球用戶能更直觀地掌握重點內容，不再受限於語言。官方強調「好點子不該在翻譯過程中遺失。」

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升 創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升 創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

00922後天拉高台積電權重　20檔「高含積ETF」今年績效大車拼

00922後天拉高台積電權重　20檔「高含積ETF」今年績效大車拼

Google高層預言AI重塑遊戲業生態

Google高層預言AI重塑遊戲業生態

Meta豪砸資源拿下Midjourney授權

Meta豪砸資源拿下Midjourney授權

關鍵字：

物聯智慧中華電信Google Cloud雲端AIoTAIIoTP2P連線

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面