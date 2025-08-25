殺手翻進高雄大學引恐慌！陳其邁高度關切　市府發聲了

▲羅姓男子在左營家門口遭開槍狙殺身亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄51歲羅姓通緝犯22日在左營區慘遭近距離連轟16槍「行刑式槍決」慘死街頭，涉案槍手開著白色BMW X1逃逸，人間蒸發。近日警方辦案細節遭洩漏，指槍手將車子棄置後，疑翻牆進入高雄大學逃亡，引起當地居民及學生恐慌。據悉，高雄市長陳其邁高度關注此案，由於槍手尚未落網，市府態度保守，盼「留給警方辦案空間」，至於過程是否有瑕疵將待後續檢討。

羅男遭狙殺的命案發生後，專案小組追查發現，槍手疑似早就規劃好逃跑路線，縱火棄車地點刻意挑在監視器稀少的區域，甚至利用刁鑽角度閃避鏡頭，導致燒車現場周遭的監視器「幾乎沒拍到他」。

有特定人士放出消息，表示警方鎖定兩條逃逸可能：一是燒車後直接翻進高雄大學校區脫身；另一是事先準備機車、腳踏車接駁逃逸，不排除槍手還有變裝的可能性。

▲嫌犯逃逸後將犯案車輛燒毀丟棄，傳出恐翻牆進高雄大學逃亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼高雄大學緊急向學生發出說明 。（圖／校方提供）

不過逃進高雄大學這個說法，卻引起學生的恐慌，逼得校方也出面對學生說明，僅是讓警方拿走監視器畫面硬碟，也會加強巡邏。同時也發信安撫師生，「有關日前發生在橋頭區農田的社會事件鄰近高雄大學，校方全力配合警方偵辦，案發時間校園影像均已由警方帶走。相關案情進度以警方發布為主，高大校方將加強校園安全巡邏等措施。」

市長陳其邁高度重視此案，第一時間掌握狀況後，交代警方盡全力查緝，儘速將涉案人繩之以法，未料警方辦案細節消息走漏引發民眾恐慌。

據悉，由於目前槍手還沒落網，檢警仍在積極偵辦當中，市府為避免影響第一線同仁辦案士氣，態度保守「希望外界留給檢警辦案空間」，讓槍手能儘速落網。至於過程是否有瑕疵，將待案件告一段落後進一步檢討。

檢方則表示，調查高雄大學根本「不是重點」，而是調查斷點的一個過程，但對於警方是不是一直在洩漏偵辦方向或放消息給特定人士，檢方則認為「不妥」，畢竟現在的重點就是追查嫌犯的下落。

警方則低調表示，有關本案的偵辦，橋頭地檢署指揮檢察官均有指揮警方詳加調查，目前暫無相關說明。