保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

▲高雄保時捷凱燕遭破壞，警方抓到車主前男友涉案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山區一輛停在路旁的保時捷凱燕（Cayenne），被人發現不僅遭潑白色油漆，後照鏡兩邊被反折，後擋風玻璃也遭敲破，前後車牌更被拔掉，引起關注。警方調查發現，該案受害女車主與前男友感情糾紛，導致車輛遭吳男毀損，由於吳男涉家暴案件累積已有13起，警方也將向高雄地檢署、地方法院聲請拘票、建請羈押，以防再犯。

▲一輛停在路邊的保時捷凱燕遭毀滅性破壞，慘況曝光，引起網友關注。（圖／翻攝FB社團高雄大小事）

據了解，遭毀損的保時捷凱燕車主37歲邱女與前男友36歲吳男感情糾紛不斷，今年2月起，警方陸續接獲家暴案件，吳男不僅動手毆打邱女，分手後不甘心，甚至鎖定邱女停在路邊停車格的車輛潑漆、破壞後照鏡、車牌洩恨，累積報案件數高達13起。

鼓山分局於24日3時許接獲報案後，調閱監視器查出，發現吳男涉嫌毀損，邱女目前已向吳男提出毀損罪、恐嚇罪、違反保護令等告訴，警方依規定受理偵辦積極查緝，並向高雄地檢署、地方法院聲請拘票、建請羈押，以防再犯。