　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

▲▼柯文哲妻子陳佩琪7日到台北地院旁聽丈夫開庭，遠遠張望囚車抵達，數度拭淚。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪日前淚眼婆娑，遠遠張望丈夫搭乘的囚車抵達台北地院。（資料照／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城案、至今在押，檢方聲請羈押、延押柯，曾以柯妻陳佩琪是關鍵證人、有勾串之虞為理由之一，但台北地院今（19日）審理時，檢方表明陳的偵訊筆錄未列本件證據、因檢方有另案偵辦，柯的律師團譴責檢方捏住重要證據、要辦陳涉犯財產來源不明罪，請合議庭制止檢方施壓證人的不當作法。

審判長當庭問清楚檢方同意刪除本件起訴書中，引用「證人陳佩琪」相關偵訊內容記載，公訴主任檢察官林俊廷表明，能否提供這份筆錄，是另案偵辦檢察官職權，公訴檢察官無法決定，審判長諭知辯方具狀敘明理由聲請調閱，再由合議庭函請另案偵辦檢察官依職權決定。

柯文哲與同案被告、威京集團主席沈慶京2人的律師團，要求調閱的陳佩琪偵訊筆錄，是陳去年（2024年）11月7日向檢方表示，本案被查扣的編號A1-37行動硬碟，是柯文哲在使用，她不知道裡面有什麼資料。

▲▼台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押，今（15日）被押解到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲的律師團批檢方以柯與妻子陳佩琪有勾串之虞聲請羈押、延押，卻以另案偵辦為由不提供陳的偵訊筆錄 。（圖／記者黃哲民攝）

A1-37硬碟內存「工作簿」檔案，記載諸多捐款資料，其中一筆「小沈1500」記錄，被檢方指為沈慶京涉行賄柯文哲1500萬元的證據，辯方策略為傳喚帳面記載捐款人作證、凸顯實際捐款者另有其人的錯誤，試圖證明「工作簿」檔案不可信、更非柯編寫，辯方另主張這顆硬碟完成數位鑑識前，已被辦案人員反覆檢視12天，不排除檔案遭變動污染、不能當成證據。

沈慶京的律師徐履冰今當庭請求合議庭，命檢方補送陳佩琪這份偵訊筆錄，以備近期要以證人身分詰問柯文哲所需，徐喊話檢方起訴將陳列為證人，偵訊筆錄卻沒列入證據清單，這是檢方的問題。

林俊廷說公訴檢察官團隊也沒這份筆錄，但目前審理進度，已可釐清A1-37硬碟就是柯文哲使用，公訴方同意刪除本件起訴引用「證人陳佩琪」應訊內容、不做為本件證據，若辯方真想看這份筆錄，可折衷請合議庭依職權函調。

柯、沈的律師團炸鍋，柯文哲的律師鄭深元表示，去年（2024年）12月底本件起訴移審，檢方就說陳佩琪是關鍵證人、與柯有勾串之虞，建請續押柯，當時律師團已反映證據清單沒看見這份筆錄，檢方允諾盡快補送，時隔8個月，現在卻改口。

▲▼涉犯京華城案獲交保的威京集團主席沈慶京，19日坐輪椅到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案獲交保的威京集團主席沈慶京，19日坐輪椅到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

鄭批檢方為羈押、延押柯文哲，不惜捏造不實證據、「令人非常痛心」，鄭更挑明說檢方所謂另案偵辦，就是要辦陳佩琪涉犯財產來源不明罪嫌，刻意把重要證據留在地檢署、捏在手裡，視本件審理進度，決定要不要出手偵辦。

鄭說應譴責檢方這種作法，且檢方在本件審理時，另案搜索威京旗下中工公司、中石化公司，以涉犯《證券交易法》為由，約談京華城案已認罪的緩起訴被告朱亞虎等人，形同施壓證人、違反公平審判原則，請合議庭制止檢方利用偵查優勢的不當作法。

沈慶京的律師蘇振文補槍說，去年9月檢方偵辦聲押時，就用過柯文哲與陳佩琪有勾串之虞當理由，柯文哲的律師陸正義也強調，起訴依法應將卷宗與證據併送法院、「這是硬規定」，檢方對此毫無裁量空間。

審判長除上述諭知的解決方案，也表明合議庭不贊同訴訟程序外，任何試圖影響對造的攻防行為，雖然法院依「不告不理」原則，不能主動調查起訴所載事證以外，有無其他涉及不法行為，但對於涉及案情的證據，會依法審酌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」　引退後放縱沉迷一夜情
LINE「16款免費貼圖」限時下載！
老公出差了...　人妻認無套偷吃2男
繫安全帶「仍吞3千罰單」！　國道警曝原因
中華隊火力全開！18比0大勝泰國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

上國道有繫安全帶「仍吞3千罰單」！國道警曝原因：不是在刁難

快訊／新北81歲翁騎機車「下坡彎道失控」　自撞路燈送醫不治

26歲騎士忠孝橋噴飛「碰撞2車亡」！相驗結果曝　頭部重創、腿斷肢

跟蹤卡拉OK美女到電梯口　噁男不舉竟「手指戳破內褲」性侵

和家人吵架！台中男深夜跨坐橋上欄杆　勇警一把抱下急送醫

高雄車站男持刀亂晃！目擊者驚嚇報警...嘆沒人注意都在滑手機

快訊／友達溢價20%收購爆內線　凌華董座等9人列被告遭搜索約談

柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　嗆檢作法像網軍、四叉貓

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

上國道有繫安全帶「仍吞3千罰單」！國道警曝原因：不是在刁難

快訊／新北81歲翁騎機車「下坡彎道失控」　自撞路燈送醫不治

26歲騎士忠孝橋噴飛「碰撞2車亡」！相驗結果曝　頭部重創、腿斷肢

跟蹤卡拉OK美女到電梯口　噁男不舉竟「手指戳破內褲」性侵

和家人吵架！台中男深夜跨坐橋上欄杆　勇警一把抱下急送醫

高雄車站男持刀亂晃！目擊者驚嚇報警...嘆沒人注意都在滑手機

快訊／友達溢價20%收購爆內線　凌華董座等9人列被告遭搜索約談

柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　嗆檢作法像網軍、四叉貓

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

劉玉玲演絕症移民媽媽！8千人場地首映橫掃2大獎　導演曝台灣血緣感動全場

防禦率王飛力獅再現神勇　先發6局無失分助獅隊4比1勝兄弟

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」　引退後放縱沉迷一夜情

吳念庭「生子旺」火燙扛本季首轟！台鋼5比2味全龍喜迎3連勝

郭富城將升格3寶爸！罕見曝家庭觀「我非常傳統」　疼女兒曝：我會和她道歉

喬治傑生餐具收納架美翻　氣質家飾自用送禮兩相宜

經濟部：台灣停用核電　電價仍比日本、韓國便宜

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　金馬澎分署長親臨勗勉

「拜託我的腿啊！」丸佳浩達成完全打擊　七局三壘安打完成壓軸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

柯文哲拚交保　法界：10月是關鍵

戴寧搭囚車發監台中女監　將住進多人舍房

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖

更多熱門

相關新聞

柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　嗆檢像網軍

柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　嗆檢像網軍

涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（19日）上午到台北地院出庭，怒嗆檢方「民進黨不會一直執政」，下午開庭又批檢方逐一傳喚民眾黨捐款者製造恐慌，他反問「民進黨有比較乾淨嗎？」自詡「再關下去，我會變成曼德拉」，審判長要柯休庭時別對檢方情緒發言、為難戒護法警，柯說「法警有九成是柯粉」，請法警直接告訴他就好。

柯文哲嗆檢：民進黨不會一直執政

柯文哲嗆檢：民進黨不會一直執政

柯文哲拚交保　法界：10月是關鍵

柯文哲拚交保　法界：10月是關鍵

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　國土署強勢回擊了

遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　國土署強勢回擊了

關鍵字：

京華城容積率貪污圖利小沈1500

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面