柯文哲律師炸鍋了！將陳佩琪列串證羈押理由　檢今改口另案偵辦

▲柯文哲妻子陳佩琪日前淚眼婆娑，遠遠張望丈夫搭乘的囚車抵達台北地院。（資料照／記者黃哲民翻攝）

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城案、至今在押，檢方聲請羈押、延押柯，曾以柯妻陳佩琪是關鍵證人、有勾串之虞為理由之一，但台北地院今（19日）審理時，檢方表明陳的偵訊筆錄未列本件證據、因檢方有另案偵辦，柯的律師團譴責檢方捏住重要證據、要辦陳涉犯財產來源不明罪，請合議庭制止檢方施壓證人的不當作法。

審判長當庭問清楚檢方同意刪除本件起訴書中，引用「證人陳佩琪」相關偵訊內容記載，公訴主任檢察官林俊廷表明，能否提供這份筆錄，是另案偵辦檢察官職權，公訴檢察官無法決定，審判長諭知辯方具狀敘明理由聲請調閱，再由合議庭函請另案偵辦檢察官依職權決定。

柯文哲與同案被告、威京集團主席沈慶京2人的律師團，要求調閱的陳佩琪偵訊筆錄，是陳去年（2024年）11月7日向檢方表示，本案被查扣的編號A1-37行動硬碟，是柯文哲在使用，她不知道裡面有什麼資料。

▲柯文哲的律師團批檢方以柯與妻子陳佩琪有勾串之虞聲請羈押、延押，卻以另案偵辦為由不提供陳的偵訊筆錄 。（圖／記者黃哲民攝）

A1-37硬碟內存「工作簿」檔案，記載諸多捐款資料，其中一筆「小沈1500」記錄，被檢方指為沈慶京涉行賄柯文哲1500萬元的證據，辯方策略為傳喚帳面記載捐款人作證、凸顯實際捐款者另有其人的錯誤，試圖證明「工作簿」檔案不可信、更非柯編寫，辯方另主張這顆硬碟完成數位鑑識前，已被辦案人員反覆檢視12天，不排除檔案遭變動污染、不能當成證據。

沈慶京的律師徐履冰今當庭請求合議庭，命檢方補送陳佩琪這份偵訊筆錄，以備近期要以證人身分詰問柯文哲所需，徐喊話檢方起訴將陳列為證人，偵訊筆錄卻沒列入證據清單，這是檢方的問題。

林俊廷說公訴檢察官團隊也沒這份筆錄，但目前審理進度，已可釐清A1-37硬碟就是柯文哲使用，公訴方同意刪除本件起訴引用「證人陳佩琪」應訊內容、不做為本件證據，若辯方真想看這份筆錄，可折衷請合議庭依職權函調。

柯、沈的律師團炸鍋，柯文哲的律師鄭深元表示，去年（2024年）12月底本件起訴移審，檢方就說陳佩琪是關鍵證人、與柯有勾串之虞，建請續押柯，當時律師團已反映證據清單沒看見這份筆錄，檢方允諾盡快補送，時隔8個月，現在卻改口。

▲涉犯京華城案獲交保的威京集團主席沈慶京，19日坐輪椅到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

鄭批檢方為羈押、延押柯文哲，不惜捏造不實證據、「令人非常痛心」，鄭更挑明說檢方所謂另案偵辦，就是要辦陳佩琪涉犯財產來源不明罪嫌，刻意把重要證據留在地檢署、捏在手裡，視本件審理進度，決定要不要出手偵辦。

鄭說應譴責檢方這種作法，且檢方在本件審理時，另案搜索威京旗下中工公司、中石化公司，以涉犯《證券交易法》為由，約談京華城案已認罪的緩起訴被告朱亞虎等人，形同施壓證人、違反公平審判原則，請合議庭制止檢方利用偵查優勢的不當作法。

沈慶京的律師蘇振文補槍說，去年9月檢方偵辦聲押時，就用過柯文哲與陳佩琪有勾串之虞當理由，柯文哲的律師陸正義也強調，起訴依法應將卷宗與證據併送法院、「這是硬規定」，檢方對此毫無裁量空間。

審判長除上述諭知的解決方案，也表明合議庭不贊同訴訟程序外，任何試圖影響對造的攻防行為，雖然法院依「不告不理」原則，不能主動調查起訴所載事證以外，有無其他涉及不法行為，但對於涉及案情的證據，會依法審酌。