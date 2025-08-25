挑戰天山最高峰　她斷腿受困12天「遺體長眠海拔7000多公尺」

▲「托木爾峰」是天山最高峰。（圖／翻攝維基百科）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯登山家娜塔莉亞（Natalia Nagovitsyna）挑戰天山最高峰「托木爾峰」（Jengish Chokusu，又稱勝利峰）時，卻在下山途中不幸摔斷腿骨，受困12天仍未脫身，但當局宣布搜救行動被迫結束。

吉爾吉斯緊急事務部向CNN證實，娜塔莉亞12日受傷後，雖然其他登山客得以趕到現場，提供一些補給品，但由於天氣狀況極端惡劣，救援隊始終無法將她順利撤離。更令人心碎的是，參與救援行動的義大利登山家盧卡（Luca Sinigaglia）15日不幸罹難，遺體至今也無法運下山。

緊急事務部發言人查吉諾夫（Adil Chargynov）表示，無人機8月19日最後一次發現娜塔莉亞的蹤跡，當時她位於距離山頂不遠處，當時還被判定存活。但他如今宣布，由於連日暴雪和惡劣天候，搜救行動已於23日被迫中止，「所有登山客和專家都認為，她很不幸地喪命了。」

基地營負責人迪米崔（Dmitry Grekov）也表示，「我們知道她在哪裡，但根本不可能到達那裡」，他表示從來沒有人能夠從如此高海拔的山區撤離。

「托木爾峰」海拔7439公尺，位於中國與吉爾吉斯邊境，不僅是天山山脈最高峰，也是全球最北端的7000公尺以上高山，其天氣條件異常惡劣又極端寒冷，而且登山季非常短，攀登難度極高。

除此之外，「托木爾峰」也是前蘇聯境內5座7000公尺以上高山「雪豹峰」之一，目前僅約700人成功征服全部5座「雪豹峰」，女性更只有30人左右。

2021年，娜塔莉亞的丈夫謝爾蓋（Sergei Nagovitsyn）挑戰另一座雪豹峰「汗騰格里峰」（Khan-Tengri）時不幸喪生，當時她堅持陪伴在側，直到救援人員趕到現場前，都不願離開老公身邊。