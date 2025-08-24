　
台中石岡熱氣球8/29升空　開車接駁交通攻略一次看

▲▼台中石岡熱氣球8月29日升空三天，警方公布接駁車和停車資訊。（圖／東勢警分局提供，下同）

▲台中石岡熱氣球8月29日升空三天，警方公布接駁車和停車資訊。（圖／東勢警分局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2025台中石岡熱氣球嘉年華」8月29日至31日在石岡區土牛休閒運動公園升空，除了每天有歌手現場演唱外，30日晚間還有長達8分鐘的璀璨煙火秀，今年更邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」萌趣加持，適合民眾前往享受夜晚時光或乘坐，由於土牛公園腹地狹小，路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，東勢警分局也公布交通管制措施，避免民眾敗興而歸。

警方表示，8月29日下午3點至晚上8點、8月30日下午3點至晚上9點、8月31日下午3點至晚上8點，國校巷規劃為行人徒步區，豐勢路1巷實施單向入場，若新社區往東勢區方向車流眾多，將禁止車輛由和盛街行駛，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車，歡迎民眾多加利用。

▲▼台中石岡熱氣球8月29日升空三天，警方公布接駁車和停車資訊。（圖／東勢警分局提供，下同）

周邊停車暨接駁站資訊如下：

一、石岡水壩站：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者。

二、石岡區公所站：石岡和平夜市停車場、石岡旅客服務中心、石岡區公所前路邊停車格、石岡區公所停車場。

三、情人木橋站：情人木橋停車場、情人木橋河堤停車場。

四、東勢河濱公園站：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場（收費）、東勢停7停車場。

五、土牛國小站：僅開放機車停放。

▲▼台中石岡熱氣球8月29日升空三天，警方公布接駁車和停車資訊。（圖／東勢警分局提供，下同）

交通動線規劃如下：

一、入場：1、由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→豐勢路與明德路口左行豐勢路→石岡水壩管理中心停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場。

2、由國道一號三義交流道下→苗140縣道→苗栗縣卓蘭鎮→經卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路→右轉下東勢河濱公園停車場停車→搭乘免費接駁車前往會場。

3、由北屯區東山路→新社區中興嶺→中和街→左轉中正街→直行萬仙街→右轉豐勢路→右轉豐勢路1巷進入活動會場或右轉東關路至東勢河濱公園停車場搭乘免費接駁車。

▲▼台中石岡熱氣球8月29日升空三天，警方公布接駁車和停車資訊。（圖／東勢警分局提供，下同）

二、離場：

1、土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→右轉豐勢路→續接國道四號離場或右轉石城街左轉東蘭路→卓蘭大橋→左轉苗140縣道。

2、土牛運動公園→沿河堤道路往東豐自行車道方向→左轉和順巷→直行萬墩巷→左轉豐勢路728巷→直行萬仙街→中正街→右轉中和街→中興嶺圓環→北屯區東山路。

▲▼台中石岡熱氣球8月29日升空三天，警方公布接駁車和停車資訊。（圖／東勢警分局提供，下同）

3、若民眾搭乘大眾運輸工具，可搭90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889，「下土牛」站下車，徒步國校巷進入會場。詳情可使用台中市公車動態資訊網https://citybus.taichung.gov.tw/查詢。

▲▼台中石岡熱氣球8月29日升空三天，警方公布接駁車和停車資訊。（圖／東勢警分局提供，下同）

台中石岡熱氣球8/29升空　開車接駁交通攻略一次看

開學前衝一波！2025台中石岡熱氣球嘉年華8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，將有6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、煙火秀及光雕閉幕噴火秀等系列活動，今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持，歡迎民眾把握難得機會前往體驗。

