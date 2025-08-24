快訊／15縣市高溫警示　雙北飆38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署針對15縣市發布高溫警示，其中因各地天氣高溫炎熱，今（24）日台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、苗栗縣為黃色燈號，請注意。

氣象署資料顯示，中午12時40分新北三峽測得38.8度（因地理環境特殊，與周遭鄰近氣象站量值差異較大）、下午2時台北市內湖測得38.1度以及下午1時20時新北市五股測得38度，是今天氣溫前三高測站。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：

新北市、台北市

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

彰化縣、台南市、新北市、高雄市、屏東縣、新竹縣、台中市、嘉義市、台北市、嘉義縣、南投縣、雲林縣

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

苗栗縣、彰化縣、台南市、桃園市、新北市、基隆市、屏東縣、新竹縣、嘉義縣、台北市、高雄市

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署