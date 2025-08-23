823又大失敗！楊蕙如怒點名2人：讓綠營整個崩盤

▲823罷免案最終全部失敗，楊蕙如點名沈柏洋及柯建銘。（資料照／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

全台矚目的823罷免案已落幕，最終投票結果「不同意」與「同意」比數懸殊，最終結果為7比0無人被罷免，罷免行動徹底失敗。對此，卡神楊蕙如在臉書發文，以「血洗」、「崩盤」、「完封」、「全面潰敗」等詞形容選舉結果，並強調自己早在七個月前便已預見結局。

她指出，早在726大罷免時就已經出現慘敗跡象，但民進黨內部卻未有人為此負責，並點名柯建銘、曹興誠、沈伯洋等人是「禍台三人組」，尤其是當中的2名不分區立委，至今仍無人辭職下台，「柯建銘沈伯洋讓綠營整個崩盤，不用辭職滾蛋嗎？」

楊蕙如認為，這些人士的操作，導致台灣社會氛圍充滿仇恨與對立，使支持者情緒激化甚至走向失序。她批評，網路上動輒肉搜公審，甚至引發日本人士不滿，出面發聲明抗議，凸顯問題已影響國際觀感。

她更直言，內閣若不徹底改組，相關人士不主動負責，民進黨恐難以重振士氣。楊蕙如表示，雖然她依舊支持賴清德總統連任，但若黨內高層持續迴避責任，2026與2028的勝選機會恐怕相當渺茫。

此外，對於粉絲的留言，楊蕙如也點名沈柏洋，「他再不滾離政治圈，我看民進黨未來二十年都不用翻身了。」