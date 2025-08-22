　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

遭查辦東北雨姐、三隻羊又被點名　陸「重拳」整治直播電商亂象

▲▼ 大陸官方點名東北雨姐、三隻羊（瘋狂小楊哥） 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 大陸官方出重拳整治網路電商亂象，點名被查辦的東北雨姐、三隻羊（瘋狂小楊哥）。（圖／翻攝 中國網）

記者任以芳／綜合報導

大陸市場監管部門近年開始查辦直播電商亂象治理，加大違規行為監測處置力度。大陸國新辦今(22)日舉行新聞發佈會，直接點名之前被查辦的「三隻羊」、「東北雨姐」等直播電商領域重大案件，大陸市場監管總局對亂象繼續「出重拳」，會同相關部門持續開展網路市場監管專項行動。

大陸國新辦今(22)日舉行新聞發佈會，介紹「十四五」時期市場監管高質量發展成就。由大陸國家市場監督管理總局副局長、國家標準化管理委員會主任鄧志勇介紹，市場監管總局突出強化直播電商亂象治理，加大違規行為監測處置力度，查辦等直播電商領域重大案件。

鄧志勇表示，大陸方面平台經濟正處於轉型發展的關鍵時期，過去五年中，數字技術與各行業加速融合，新業態新模式不斷湧現，雖帶來了新的增長點，但流量優先、算法濫用、競爭失序等潛在風險也影響了平台經濟健康發展。市場監管總局堅持管促結合、剛柔並濟，維護網絡交易秩序、淨化網路市場環境。

▲▼ 大陸官方點名東北雨姐、三隻羊（瘋狂小楊哥） 。（圖／翻攝 抖音）

▲大陸網紅東北雨姐涉及虛假宣傳營銷遭開罰 。（圖／翻攝 抖音）

市場監管總局對亂象「出重拳」，會同相關部門持續開展網絡市場監管專項行動，共督促平台刪除違法商品信息454.1萬條，責令停止平台服務網店5.8萬個次，查處涉網類案件10.5萬件。

鄧志勇介紹，市場監管總局突出強化直播電商亂象治理，加大違規行為監測處置力度，點名之前查辦「三隻羊」「東北雨姐」等直播電商領域重大案件。

他也強調，要督促網陸交易平台全面取消「僅退款」、解除「自動跟價」「強制運費險」等不合理限制、提升收費合理性和透明度，要求外賣平台規範促銷行為、理性參與競爭、共建良好生態。

資料顯示，東北雨姐，本名常小雨，遼寧省本溪人，是近年在大陸迅速走紅的農村題材自媒體創作者。截至2025年1月，其社交平台粉絲超過2019萬，抖音作品總獲讚量達2.4億次。隨著人氣上升，東北雨姐的商業化道路也引發爭議。2024年9月，一名打假博主「大娃」質疑其直播間售賣的紅薯粉條並無紅薯成分，甚至聲稱遭到毆打，事件迅速發酵。隨後，又有消費者投訴購買的酸菜與商品描述不符，有關部門認定其存在虛假宣傳，並開出165萬元人民幣罰單。

「三隻羊」創始人也是知名網紅「瘋狂小楊哥」，因「話題營銷」與「低質商品」而屢遭質疑。進而推高銷售，但部分產品存在品質問題或售後糾紛。甚至去年被大陸官媒《央視》直接點名官方微博點名「三隻羊」網絡主播涉嫌虛假宣傳、欺詐消費者且持續裝聾作啞，之後又因其他事件，被官方重罰6894.91萬元人民幣，情況嚴重，要求該公司進行徹底整改。

▼大陸電商網紅三隻羊（瘋狂小楊哥）涉及銷售欺騙、台高價等惡劣行為也被官方查辦  。（圖／翻攝 抖音）

▲▼ 大陸官方點名東北雨姐、三隻羊（瘋狂小楊哥） 。（圖／翻攝 抖音）

08/21 全台詐欺最新數據

