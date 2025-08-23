中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

▲中華郵政明年起將暫停掛號夜投服務。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政公告，自115年1月1日起，將全面停止「晚間投遞國內普通、限時掛號函件」服務，也就是掛號夜投服務。郵政公司指出，經調查客戶夜投需求逐年降低，且以低資費提供此差異化服務，每件僅加收7元限時費，已造成郵資收入與人力成本嚴重失衡，亟需檢討調整。根據估算，每月將影響3千件夜投掛號函件。

中華郵政公司說明，為配合民眾用郵習慣及物流市場趨勢，並持續推廣客戶利用i郵箱收取包裹服務，且經調查客戶夜投需求逐年降低，考量中華郵政公司經營狀況及投遞人員正常工時內之勞動條件，即繼停止包裹夜投服務後，續於明(115)年起停止掛號函件夜投服務。

根據統計，目前中華郵政每月平均夜投「掛號函件」件數約3千餘件，占整體掛號投遞件數約0.01%左右。

為確保仍有寄件需求的用戶權益，中華郵政也公告2大替代方案，包括使用快捷郵件—享有更快速的送達時效；以及變更投遞地址—將掛號郵件改投遞至上班地點或親友地址。

中華郵政強調，夜投郵件占本公司總投遞掛號郵件比例極低，並未影響大部分99.99%客戶原有之郵件投遞服務 ; 對於有夜投服務之客戶，中華郵政將請客戶改以交寄快捷郵件或透過郵務網路系統申請變更投遞地址，將掛號郵件改投遞至上班地點或親友地址，不影響收件服務。

中華郵政表示，夜投服務是以晚間投遞快捷郵件之投遞班次或加班投遞服務，中華郵政快捷郵件資費最低為80元。日間投遞掛號函件為每日投遞一班次，投遞時間約介於早上9時至下午4時；夜間投遞掛號郵件約晚上7時至9時。