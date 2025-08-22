「金管會唯一授權」幣想詐23億　反被黑吃黑坑300萬...超蝦內幕曝

記者黃宥寧／台北報導

打著「金管會唯一授權」的幣想科技，淪為史上最大黑金工廠。主嫌施啟仁具天道盟背景，去年收購幣想借殼經營，號稱合法卻暗勾詐團，短短1年多1539人受害，詐洗高達23億元。22日起訴移審，施庭上否認犯行哭求交保，楊紀文、王學治則全盤認罪，王更後悔喊「要退出幣圈了」。法官訊後認3人涉案情節重大，裁定續押禁見，並承諾會儘速行準備程序。

22日下午移審士院，在押3人態度大相逕庭。施啟仁堅稱無罪，庭上哭訴妻子產後憂鬱、岳父生病、父母年邁，懇求交保，辯護律師還搬出民眾黨立院黨團的修法提案，主張羈押要件應限縮，企圖爭取交保。

相較之下，持香港護照的楊紀文（亞太區商務總監）全盤認罪，直指施是發起人，並交代利潤分配──依營業額加收1.2%至1.8%手續費，由3人平分，自己僅得599萬餘元台幣；他還坦承掌控門市日常營運，並供稱「知道哪些客戶是詐騙集團」，最後懇求交保。

▲擁碩士學歷的王學治全認罪。（圖／記者黃宥寧攝）

另名王學治（百大公司金流操盤手）則強調只是依合約採購加密貨幣，未曾指揮他人，也全盤認罪。他表示大部分獲利仍在帳戶，僅提領100萬元，庭上全身疑似過敏不適，仍承諾：「以後要退出幣圈了！」還提到房貸壓力與就學中孩子，希望能交保處理家計。不過，法官認3人涉犯最輕本刑5年以上重罪，且犯罪嫌疑重大，僅責付或限制住居不足確保程序，裁定延押2月並禁止接見通信。

幣想公司原本是合法登記的虛擬資產業者，2024年1月3日卻被施啟仁以1920萬元等值USDT收購，自此成為境外交易所CoinW 的「合法外衣」。施與亞太區商務總監楊紀文、金流操盤手王學治，分工經營加盟制度，吸收有黑幫或詐欺背景的股東，在全台各地展店超過40間，並對外打著「金管會唯一授權」旗號，迷惑投資人。

加盟主繳交50至100萬元保證金，門市再販售USDT給上門客戶，實際卻成為詐團導流的提款機。詐團甚至在LINE、臉書廣告佯裝交友、投資，指示被害人「親自去幣想門市買幣」，進一步轉入詐團指定錢包。

表面上，幣想設有法遵長、風控主管，門市要求顧客「KYC」實名驗證，並詢問買幣用途；實際上，詐團早把「標準答案」事先教給被害人，讓其順利過關。施更指示「必要時假意拒絕交易」，營造公司「有防詐」的形象，實際卻暗地合流。

幣想案中還扯出一段「黑吃黑」插曲，檢方查出，瑆曜科技負責人古富翔假藉「認識金管會證期局長弟弟」名義，聲稱能協助幣想順利通過洗錢防制登記，向業者索討疏通費，每月100萬元，3個月共收取300萬元。然而錢收了，卻完全沒有去辦任何事，最後連幣想也成了受害者，檢認古行為已構成詐欺罪，將他一併起訴。

然而，承辦檢察官痛斥施啟仁「犯後態度惡劣、矢口否認」，建請對其加重詐欺部分每名被害人各判10年、另洗錢判刑1年半，合併應執行25年。

▲可惡的詐團誘被害人到幣想門市。（圖／記者黃宥寧翻攝）

相較之下，楊紀文、王學治已表態悔悟，若能繳回犯罪所得，檢方建議從輕量刑。其餘受僱或從屬角色的10多名被告，則可望獲得緩刑機會。

實際上幣想公司客戶名單其實高達4,604人，其中3,000多人打過165專線報案，還有900多人本身就有詐欺、洗錢前科，整體異常比例高達近9成。由於部分被害人顧慮「錢拿不回來」或「怕家人知道」選擇隱忍，實際受害人數與金額恐怕遠比起訴書載明的數字還要龐大。

幣想案爆發後，震撼整個虛擬資產市場，不僅多家業者主動撤回金管會「洗防登記制」申請，避免被連坐或曝光，市場信心更明顯受挫。金管會隨即宣布全面擴大金檢，點名將查核12家業者，並要求VASP公會修正自律規範，杜絕現金交易漏洞。

甚至有兩家原本與超商合作、允許民眾以「條碼繳費」入金的業者，也緊急喊停服務。依新規定，目前能繼續提供服務的業者名單已縮減至僅8家。檢方並引述國際反洗錢組織（FATF）相關指引，提醒台灣必須加速跟上國際監理腳步，避免再度淪為詐騙與洗錢溫床。