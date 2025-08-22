快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，全台最大虛擬貨幣業者「幣想科技 BitShine」淪為詐團洗錢工具。檢警查出，全台設有45間門市，協助詐團將現金轉換成虛擬貨幣，導致千名被害人損失逾23億元。刑事局4月發動掃蕩，拘提負責人施啟仁等14人，查扣6,049萬元現金、64.7萬顆USDT、比特幣及豪車。經數月追金流，今（22）日依詐欺等罪起訴。

專案小組4月起在北北基桃竹中南等地45處據點同步持拘票、搜索票，將施啟仁與核心幹部帶回，並起出64.7萬顆泰達幣（USDT）、比特幣與波場幣等加密資產，市值約2,134萬元；另查扣現金6,049萬元，以及法拉利、瑪莎拉蒂各一部。警方同時收繳手機、電腦、點鈔機等大批贓證物，並及時攔阻15名被害人，避免損失約282萬元。目前已返還76名被害人共約3,498萬元，但大多數財產仍難追回。

檢警追出，幣想科技的運作模式形同「洗錢超商」。詐騙集團先以假投資話術引誘被害人，再要求攜帶現金至門市購買USDT。門市收現後立即兌換虛幣，多數來源來自國外交易所或地下匯兌，並依指示轉入詐團錢包。被害人以為投資入場，實際上資金早已被「洗出」。

警方清查4,000多筆客戶資料，竟發現逾800人具詐欺前科，顯示該公司門市早已淪為詐團藏身的合法外衣。

▲幣想組織架構說明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，施啟仁不僅是黑幫天道盟正義會的重要成員，2018年間還曾擔任知名虛擬幣平台 BitAsset 台灣公司「亞太易安特科技」總經理；另據了解，幣想背後亦涉及陸資區塊鏈勢力非法在台設立。施到案時辯稱僅「討論洗錢流程」、否認犯行，但檢警掌握其金流往來、不法所得購車與購幣紀錄，證據確鑿。

檢警統計，受害人高達999人，總損失逾17億元。雖已返還部分贓款，但由於跨鏈、跨境轉移與錢包分拆等層層斷點，多數財產恐難追回。

檢察官經數月偵辦後認，施啟仁等12人明知詐騙集團利用虛擬貨幣規避金融監理，仍透過門市大量收受現金、協助將資金換成USDT並轉入詐團帳戶，導致近千名被害人受害。全案依加重詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌起訴12人；其中在押的施啟仁等3名被告，將於今日下午移審，由法院裁定是否准予交保或續押。

此案由主任檢察官羅韋淵承辦，他被形容為「詐騙集團最害怕的男人」。羅主任長年專研金融與虛擬資產犯罪，從學習幣流、考取專業證照，到加入國際反詐組織 Crypto Coalition，持續追蹤全球虛擬貨幣犯罪趨勢。此次他帶領專案小組抽絲剝繭，透過鏈上分析與跨境金流追查，完整還原「現金換幣、資金出境」的洗錢路徑，將施啟仁等12人繩之以法。