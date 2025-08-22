　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823選前最後衝刺！藍白南投挺游顥　高虹安：選戰冷但不能大意

▲許淑華、高虹安及國民黨青年新科立委齊聚南投，呼籲823用選票反惡罷。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲許淑華、高虹安及國民黨青年新科立委齊聚南投，呼籲823用選票反惡罷。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第二波大罷免案將於明天(23日)進行投票，新竹市長高虹安今天前往南投縣，與縣長許淑華合體為立委游顥加油打氣；剛挺過726罷免案的高虹安提醒選民，823選戰氣氛相對冷淡，但不能因此大意，呼籲鄉親一起確保游顥平安過關。

游顥反罷免造勢活動今天下午於南投市三玄宮登場，除高虹安和許淑華，基隆林沛祥、桃園牛煦庭、台中「三帥」黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、苗栗邱鎮軍、台東黃建賓，以及國民黨不分區立委吳宗憲等來自全國的多位立委也齊聚南投，兵分多路赴南投第一選區7鄉鎮市帶隊車掃、展現團結氣勢，宣傳反罷免。

▲許淑華、高虹安及國民黨青年新科立委齊聚南投，呼籲823用選票反惡罷。（圖／立委游顥辦公室提供）

停職中的高虹安指出，自己曾在726罷免案中親身經歷惡意攻擊，但新竹市民用超過12萬4千張「不同意」票，展現守護民意的決心，「這次我特別來到南投，把當時的力量傳遞給游顥委員，希望他也能高票過關。」她強調對手罷團仍然非常認真，他們也一定要全力以赴，讓南投的不同意票數能夠開得最高。

▲許淑華、高虹安及國民黨青年新科立委齊聚南投，呼籲823用選票反惡罷。（圖／立委游顥辦公室提供）

許淑華表示，面對即將到來的投票，游顥委員與馬文君委員已作足準備，「今天是最後的衝刺，昨天和今天我們都密集討論策略，委員們非常辛苦，上午還在立法院開會，下午立刻趕回來衝刺黃金時間。」她認為雖然罷免案聲勢浩大，但民眾普遍對這種惡意罷免感到反感，她對兩位委員充滿信心，也鼓勵大家一定要踴躍投票，希望「不同意」票數能高過「同意」，讓社會看見游顥的努力成果，也為中華民國民主憲政守住這一席立委。

游顥表示，這場反罷免選戰雖讓人筋疲力竭，但他依然以「拚到最後一滴血」的心態迎戰，彷彿重回自己當海龍蛙兵的時期，「令人遺憾的是，我們不是為了國家戰力做準備，而是必須承受賴清德政權發動惡意罷免的消耗。」他說，每一張「不同意罷免」票都是守護南投、肯定團隊努力的重要力量，也是對賴清德發動「大惡罷」的一張不信任票。

每日新聞精選

08/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

大罷免大罷免游顥國民黨游顥藍白許淑華高虹安823反惡罷

