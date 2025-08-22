　
大陸 大陸焦點 特派現場

影／16人墜落！黃河特大橋「斷裂」恐怖瞬間　居民：發出地震巨響

記者任以芳／綜合報導

號稱正在建設中的川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋今（22）日凌晨3時許，發生施工意外，作業過程中繩索突然斷裂，導致多人墜落。截至22日9時，確定有7人不幸遇難，9人失聯，搜救與後續處置工作正在緊張展開。當地居民稱，事發時有如地震一樣，聽到非常大的巨響，大橋其中一側則明顯短了一節。

大陸發生重大工安意外，今22日凌晨三點多，青海省內正在施工的川青鐵路尖扎黃河特大橋發生施工繩索斷裂事故，事發時有15名施工工人、1名工程項目部現場負責人正在作業。截至22日9時，事故已造成7人遇難，尚有9人失聯，救援工作正在開展。▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

▲ 川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋 「繩索斷裂」瞬間，附近居民被「地震般轟然巨響」嚇醒。（圖／翻攝 新京報）

陸媒《紅星新聞》報導指出，現場附近居民回憶，凌晨時分傳來「像地震一樣」的巨大轟鳴聲，他被驚醒後才知大橋發生事故。該居民提供的現場畫面顯示，大橋一側鋼架結構仍有吊機作業，另一側則明顯短了一節，橋身散落著疑似斷裂的繩索。

另有當地居民表示，當時大橋幾乎接近合龍，僅剩「一點點距離」，沒想到凌晨突發意外。事故後可見右側繩索斷裂，部分綠色鋼管掉落，但主體橋身尚在。多段事故前的施工影片也顯示，坍塌部分在事前與另一側結構一致，並同樣架設有吊機。

▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

公開資料，尖扎黃河特大橋全長1596.20公尺，是目前世界最大跨度的雙線鐵路連續鋼桁拱橋，同時也是大陸第一座跨越黃河的鐵路鋼桁拱橋，被視為川青鐵路建設的重要控制性工程之一。該橋原定於今年8月實現主橋合龍，對完善西部鐵路網、推動區域經濟發展具有重要意義。

這座被譽為「世界跨度最大的雙線鐵路連續鋼桁拱橋」、同時也是「中國第一座跨越黃河的鐵路鋼桁拱橋」的宏偉工程已進入收尾階段。橋梁兩側主墩上的百米吊索塔架6月14日，順利封頂，為原計畫的8月主橋「合龍」奠定基礎。如今距離完工僅一步之遙，卻因突發事故按下「暫停鍵」，令外界關注後續安全檢查與工期安排。

目前，地方政府及相關部門已趕赴現場組織救援，並成立調查組全面排查事故原因。專家指出，此次事故不僅關乎工程施工安全，更涉及高強度橋樑建設過程中的技術挑戰，對今後類似重大工程的管理監督具有警示意義。

▼ 川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋其中一側斷裂慘況  。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

▲▼ 川青鐵路青海段、尖扎黃河特大橋 。（圖／翻攝 央視、新京報）

08/21 全台詐欺最新數據

影／16人墜落！黃河特大橋「斷裂」恐怖瞬間　居民：發出地震巨響

影／16人墜落！黃河特大橋「斷裂」恐怖瞬間　居民：發出地震巨響

施工意外川青鐵路青海段黃河特大橋工程安全

