中正紀念堂演藝廳整修開放！18部電影「連續2個月免費看」

▲中正紀念堂管理處演藝廳重新整修開放，將常態放映電影及高畫質影片。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂管理處演藝廳重新整修，轉型為常態性播映人權電影的場域，今（22日）起推出第一檔活動「台灣台語人權電影放映：相招來去看電影・學台語」，精選18部電影，可看見屬於台灣的故事。文化部長李遠表示，45年前這裡只放「一個人的故事」，如今重新開張，成為全民共享的影廳，以台語片揭幕格外有意義。

▲第一波片單還有漫畫家葉宏甲作品改編為動畫的《諸葛四郎大戰魔鬼黨》。（圖／翻攝自中正紀念堂管理處）

依據行政院轉型正義會報決議，「中正紀念堂」未來作為深化民主教育、促進社會溝通對話的文化場域，演藝廳更新設備後，導入5G專網、8K投影設備，將常態放映電影及高畫質影片。

第一檔活動「台灣台語人權電影放映：相招來去看電影・學台語」從8月22日起放映至10月31日，18部電影涵蓋1959年到2025年間，可以看見台灣民主社會的各個面向，包括民主與人民生活的連結，更可以看見台灣社會變遷、人權意識的轉變，進一步認識民主、自由、人權與社會發展進步的關係。

▲文化部長李遠訪視中正紀念堂演藝廳。（圖／文化部）

●李遠：從1人故事到開放全民共享

文化部長李遠今日出席開幕式時回顧，台灣曾經真的有個好萊塢，從1959年《王哥柳哥遊台灣》開始台語片風靡，一度一年可拍攝多達2-300部，但隨著華語片興起，加上語言政策壓力，台語遭到打壓，至1982年《楊麗花歌仔戲》後逐漸沒落。

不過1983年萬仁導演的《兒子的大玩偶》延續了台語影像的命脈，後續更有侯孝賢、王童等導演在作品中大量使用台語、客語，展現台灣多元語言文化。

▲▼《超級大國民》是第一部正面觸及白色恐怖的題材。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

接著1996年萬仁又執導拍攝《超級大國民》，是第一部正面觸及白色恐怖的題材，描述一位出獄的獄友到六張犁墳墓去找朋友，非常悲傷的一個電影。之後更有柯金源等創作者，拍攝二二八、白色恐怖相關作品，顯示台灣影像逐步擁抱歷史記憶與人權議題。

李遠表示，中正紀念堂已被行政院定位為「民主教育園區」，與國家人權博物館合作推動影展，代表轉型正義的重要一步，期盼未來「台灣國際人權影展」能與金馬獎、台北電影節並列，成為台灣三大影展之一。

他強調，從45年只說一人的故事，到今天成為全民共享的影廳，對未來影展的發展充滿期待。

▲中正紀念堂演藝廳重新整修開放，第一檔活動「台灣台語人權電影放映」，開幕片為《超級大國民》。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

●首波18部台語人權電影

18部以台語發音為主的電影，類型包括15部劇情片、2部紀錄片、1部動畫片，放映場次達34場。18部片的來源，特別向國家電影及視聽文化中心、公共電視、中影股份有限公司等單位取得播映版權，如：秉持台灣電影要走出自己的路精神創作的導演林摶秋2部台語片《五月十三傷心夜》、《丈夫的秘密》等，相當難得在大銀幕重現。

開幕片選映導演萬仁作品，省思白色恐怖時期的《超級大國民》。其他還有導演王童拍攝台灣近代三部曲中的作品《稻草人》及《無言的山丘》、導演林正盛獲東京國際電影節青年導演競賽銀櫻花獎作品《春花夢露》。

更有漫畫家葉宏甲作品改編為動畫的《諸葛四郎大戰魔鬼黨》、國家文藝獎得主紀錄片導演柯金源作品《神殿》等。同時加碼放映《流麻溝十五號》、《獵人兄弟》等4部華語人權電影、3部短片。

▲《神殿》透過3種樹木串起台灣的故事。（圖／翻攝自中正紀念堂管理處）

導演柯金源說，《神殿》透過3種樹木串起台灣的故事，是很不一樣的視角，以活了千年的巨木群詮釋古老森林美學、生態哲學。他表示，過去大家到中正紀念堂都是為了抗爭，很少能講台灣的故事，很高興能在這裡，大量用台語來創作屬於台灣的故事。

為了讓影迷深入了解電影故事，每場均邀請學者專家導讀及映後分享活動，例如國家文藝獎得主紀錄片導演柯金源導讀《神殿》；諸葛四郎與真平漫畫創作者葉宏甲長子葉佳龍導讀動畫片《諸葛四郎大戰魔鬼黨》；俗女養成記原創作者江鵝導讀《回來安平港》等，引導民眾透過電影視角，深度探討影片內涵，同時也可以學習台語使用。

●前100名入場、集點送禮

為鼓勵民眾參與，每場次入場前100名，且全程參與映前映後活動者，可獲得該場電影磁性藏書票1份。每場次結束後可於集章卡蓋紀念戳章，累積觀影戳章滿17場次者，可獲得「主題帆布袋」1個，觀影滿34場次者另有神祕兌換品。

活動配合文化部「培育台語家庭計畫」集點，民眾若完整參加電影放映、台語映前映後活動者，都可累積點數。

國家人權博物館主辦台灣國際人權影展，已邁入第9個年，今年正式更名為「台灣國際人權電影節」。「台灣台語人權電影放映」是「2025年台灣國際人權電影節」周邊活動之一，讓國際人權電影節的內容更加豐富，有關場次、活動詳情、入場須知，可至官網查詢。