生活 生活焦點

苗栗「這社區」超奇怪！一牆之隔分屬2行政區　居民怨福利差很大

▲苗栗市新英國小旁的中英社區，北側地址為苗栗市、南側卻是銅鑼鄉，銅鑼鄉民抱怨福利大不同。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市新英國小旁的中英社區，北側地址為苗栗市、南側卻是銅鑼鄉，銅鑼鄉民抱怨福利大不同。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市新英國小旁的「中英社區」，20多年前因建商分批興建，住戶住進去後赫然發現，一牆之隔的鄰居門牌卻分屬苗栗市、銅鑼鄉，明明同一社區，投票卻被迫分開，縱使社區鄰近苗栗市公所的生命園區，南側的銅鑼鄉民領不到回饋金、殯葬福利矮一截，感嘆同一社區卻命運大不同。

銅鑼鄉民代表徐裕逢今（22日）指出，近日協助鄉民處理殯葬事宜時，意外發現此離奇案例，社區北側地段屬於上南段、行政區域屬苗栗市南勢里（原新英里），南側地段屬於芎蕉灣段行政區屬於銅鑼鄉朝陽村，但受限行政區域劃分限制，部份鄉民想要變更成苗栗市民的心願，恐怕難以如願。

▲苗栗市新英國小旁的中英社區，北側地址為苗栗市、南側卻是銅鑼鄉，銅鑼鄉民抱怨福利大不同。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市新英國小旁的中英社區，北側地址為苗栗市、南側卻是銅鑼鄉，銅鑼鄉民抱怨福利大不同。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，緊鄰苗栗市新英國小南側的中英社區，北側先興建約50多戶地址是苗栗市，南側20多戶門牌地址卻變成銅鑼鄉，甚至出現一戶兩址，屋前是苗栗市，屋後卻是銅鑼鄉。住戶說，中英社區是20多年老社區，可能是建商分批蓋屋，重新鑑界後才變成一處社區有兩個不同鄉鎮的地址。

徐裕逢說，房子坐落的地段不一樣，社區裡居民的學區、水電瓦斯、天然氣、自來水、中華電信電話開頭都是和苗栗市一樣，垃圾清運也都是苗栗市公所清潔隊負責收取。不過，苗栗市公所生命園區縱使就在附近，但銅鑼戶籍的居民要負擔公告價格40%的使用費，隔壁鄰居苗栗市民只需要公告價格的15%費用，生命園區的敦親睦鄰回饋金也只有苗栗市民才能享有。

▲苗栗市新英國小旁的中英社區，北側地址為苗栗市、南側卻是銅鑼鄉，銅鑼鄉民抱怨福利大不同。（圖／記者楊永盛翻攝）

另外，以8月23號的全民公投為例，同一社區的公民硬生生拆開到不同處投開票所，苗栗市民就在鄰近的南勢社區活動中心，銅鑼鄉要跑到遠在15分鐘車程的銅鑼鄉文林國中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

苗栗新英國小中英社區一戶二址銅鑼

