苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

▲苗栗市天雲街2間店面去年8月發生火警，法官認定周姓男子亂丟未熄滅菸蒂釀禍，判決拘役50天。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市周姓男子去年8月間在鬧區店面前抽菸，涉嫌隨意亂丟未熄滅菸蒂引發火警，火勢延燒2間店面。消防局火災調查人員抽絲剝繭，調閱監視器證實周男案發前22分鐘亂丟菸蒂釀禍，依法移送後，法官依公共危險罪嫌，判決周男拘役50天、得併科罰金5萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，苗栗市南苗天雲街商圈連棟的2間店面，去年8月22日上午7點51分發生火警，消防局人車到場，發現店面之間的裝潢竄出火舌和濃煙，確認無人受困後，破壞鐵門進入撲滅火勢，雖然無人傷亡，但店面門口處和天花板等處理受損。

因火警發生前商家尚未開門營業，消防局火災調查人員起初懷疑可能是老舊電氣因素，但在起火點、店面中間柱子下方，未發現電器用品、電路配線等殘跡，也直接排除爐火烹調、敬神祭祖和人為縱火等因素，反而地上找到一根菸蒂。

警消調閱周邊監視器影像，在火警發生前22分鐘，周姓男子曾騎機車停靠在起火點店面前抽菸，也把未熄滅的菸蒂隨手丟棄在起火點柱子下方，之後發生火災。周男坦承抽菸並丟棄菸蒂，但辯稱他丟在路上、未往角落丟，主張火調找到的菸蒂不是他的，而且丟菸蒂到起火之時間相隔過久，火勢應該不是他造成。

不過，法官依據火災調查報告、監視器影像，認定火警與周男亂丟未熄滅煙蒂在起火點柱子下方，因此引燃該處的木屑、雜草等可燃物質，導致失火燒毀店家物品，證據確鑿。

法官認為，周男疏失雖未造成人員傷亡，但已造成他人財產損失，且對公共安全造成一定程度危害，綜合考量和尚未和解，依公共危險（失火燒燬他人物品罪），判周男拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。