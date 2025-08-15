台中87歲阿北衝苗栗...幫女友拿包裹　成史上最老車手慘被逮

▲黃姓老翁昨自台中專程到苗栗被騙代取包裹，警方現身才知道淪為車手被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台中市1名高齡87歲黃姓老翁，網路交友遭詐騙集團盯上，接到「女友」要求後，昨（14）日專程到苗栗市收取包裹，依約到超商現身時，遭到大批警員包圍，老翁赫然發現自己竟淪為詐騙集團車手，當場傻眼被逮，檢察官偵訊後考量年邁諭知請回。

苗栗警分局今天指出，被詐騙民眾日前經由通訊軟體Line，加入暱稱「暖心明媚」好友後，便接獲誆稱可投資購買百年沉香手串商品來賺取差價，民眾在詐團鼓吹下，先後以臨櫃匯款、面交及寄送現金包裏等方式，投入資金新台幣200餘萬元。

8日父親節當天，被害人再度前往銀行欲臨櫃匯款時，遭行員關懷提問通報轄區員警順利阻詐，進而配合警方於14日實施誘捕偵查，一舉查獲前來取款的車手。

警方說，14日上午10點多在超商埋伏時，赫然發現車手就是黃姓（87歲）老翁，老翁當場被埋伏員警查獲，查扣新台幣65萬元及通訊手機等證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢察署偵辦。

老翁供稱，日前網路交友認識1名「女友」，受她拜託自台中搭火車到苗栗市，下車叫計程車到超商，想要代她取包裹，壓根兒不知道變成詐騙集團的取款車手，感嘆年紀這麼老還吃上官司。