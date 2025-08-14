　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗藍衣女賊超狠　800元買2隻雞...摸走老闆8000元

▲竹南第2市場賣雞攤商發生竊案，婦人假意買雞，乘機竊走7~8張千元大鈔。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲竹南第2市場賣雞攤商發生竊案，婦人假意買雞，乘機竊走7~8張千元大鈔。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮第2市場日前發生「假買雞、真偷錢」竊案，一名婦人佯裝買拜拜用的肉雞，趁攤販轉身取雞空檔，用背包掩護竊走壓在銅盒下的千元大鈔，直到攤商收攤盤點，赫然發現短少7~8張千元大鈔，調閱監視器發現行竊畫面趕緊報案，警方已鎖定竊嫌交通工具，將傳喚涉案人到案依法偵辦。

被害攤商指出，她每週星期1、星期2到竹南第2市場做生意，11日上午生意不錯，賣出數隻雞，按慣例將千元鈔壓在銅製盒子底下，當天中午收攤時清點現金，發現7~8張千元大鈔不翼而飛。

▲竹南第2市場賣雞攤商發生竊案，婦人假意買雞，乘機竊走7~8張千元大鈔。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲竹南第2市場賣雞攤商發生竊案，婦人假意買雞，乘機竊走7~8張千元大鈔。（圖／記者楊永盛翻攝）

經調閱監視器畫面後，當天上午約9時許，發現身穿藍色上衣的1名婦人，還戴安全帽和口罩，開口買2隻雞，因為攤架上數量不夠，趁老闆轉身取另外1隻雞的空檔，用隨身背包掩護，迅速竊走藏在銅盒底下的千元鈔票，動作相當俐落，婦人最後也付了800元；攤商報警追查，並將犯案監視畫面上傳至臉書社群，提醒其他商家提高警覺。

竹南警分局表示，警方獲報後已調閱相關監視影像，依據犯案時間和嫌犯穿著，鎖定特定對象騎乘的機車，將通知該名涉案婦女到案說明後，再依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」緊張到失眠
台積電內鬼！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼
表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選
快訊／楊柳颱風海警解除　2地防大雨
「全球晶片總司令」不是黃仁勳竟是他！　學者嘆5字
親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！　正確解答大票人看傻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

苗栗關懷詐騙被害人心理　鍾東錦：助走出陰霾

苗栗關懷詐騙被害人心理　鍾東錦：助走出陰霾

苗栗縣一名退休校長誤信網路上的投資虛擬貨幣廣告，被騙走1千多萬退休金，警方透過「潛在被害人查找計畫」找上被害人給予關懷，校長起初不願意承認遭騙，直到縣府心理健康中心與生命線協會攜手開導，才配合警方逮捕詐騙集團成員，成為全國公私協力關懷詐騙潛在被害人、心理健康的首例。縣長鍾東錦今（12）日召開記者會，強調打詐不能只是單純打擊犯罪，更要「撫慰人心」主動關懷被害人，協助走出被詐騙的陰霾。

台鐵竹南=苗栗發生死傷事故　部分列車延誤

台鐵竹南=苗栗發生死傷事故　部分列車延誤

苗栗毒蟲拒捕「撞死騎士」　跳山溝遁逃今跛腳落網

苗栗毒蟲拒捕「撞死騎士」　跳山溝遁逃今跛腳落網

一中商圈服飾店遭竊　黑衣男半夜破壞門鎖闖入

一中商圈服飾店遭竊　黑衣男半夜破壞門鎖闖入

通緝犯拒檢狂逃撞車影片曝！　苗栗警搜出海洛因、安非他命

通緝犯拒檢狂逃撞車影片曝！　苗栗警搜出海洛因、安非他命

苗栗竊案雞隻竹南警分局

