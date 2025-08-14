苗栗藍衣女賊超狠　800元買2隻雞...摸走老闆8000元

▲竹南第2市場賣雞攤商發生竊案，婦人假意買雞，乘機竊走7~8張千元大鈔。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮第2市場日前發生「假買雞、真偷錢」竊案，一名婦人佯裝買拜拜用的肉雞，趁攤販轉身取雞空檔，用背包掩護竊走壓在銅盒下的千元大鈔，直到攤商收攤盤點，赫然發現短少7~8張千元大鈔，調閱監視器發現行竊畫面趕緊報案，警方已鎖定竊嫌交通工具，將傳喚涉案人到案依法偵辦。

被害攤商指出，她每週星期1、星期2到竹南第2市場做生意，11日上午生意不錯，賣出數隻雞，按慣例將千元鈔壓在銅製盒子底下，當天中午收攤時清點現金，發現7~8張千元大鈔不翼而飛。

經調閱監視器畫面後，當天上午約9時許，發現身穿藍色上衣的1名婦人，還戴安全帽和口罩，開口買2隻雞，因為攤架上數量不夠，趁老闆轉身取另外1隻雞的空檔，用隨身背包掩護，迅速竊走藏在銅盒底下的千元鈔票，動作相當俐落，婦人最後也付了800元；攤商報警追查，並將犯案監視畫面上傳至臉書社群，提醒其他商家提高警覺。

竹南警分局表示，警方獲報後已調閱相關監視影像，依據犯案時間和嫌犯穿著，鎖定特定對象騎乘的機車，將通知該名涉案婦女到案說明後，再依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。