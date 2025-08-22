　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍警消待遇未編列！　陳玉珍轟「可惡」：若是真的總預算全退回

▲▼國民黨團召開 罷團詐騙梗圖滿天飛 民進黨惡性不改 記者會 王鴻薇 翁曉玲 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院會21日通過115年度中央政府總預算案，不過，行政院長卓榮泰提及，此次總預算案未包含軍人待遇調整以及警消退休條例部分。對此，國民黨立委陳玉珍今（22日）怒批，「太可惡了！」，明年度總預算若未編，他一定會建議黨團，一定要把中央政府總預算退回。

針對行政院未編列警消退休、軍人加薪等相關預算，陳玉珍說，她嚴厲譴責行政院，她會向黨團提出建議，若明年度中央政府總預算沒有編列警消所得替代率退休時最高到80%的部分，以及軍人加薪，一定要把中央政府總預算退回去。這是應該依法編列的預算，即便要釋憲，釋憲結果還沒有出來前，本來就應該依法行政。

陳玉珍說，明年編了這麼高的國防預算，為什麼編450億鼓勵軍心，讓國軍沒有後顧之憂，區區450億，不過占9000多億的5%，政府都不願意？軍購預算部分，已有新台幣6500億的軍購預算交給美國，到現在美國還沒有把軍火交給我方，還要繼續編9000多億，以及編特別預算，繼續跟美國買軍火。

陳玉珍再表示，就算有1萬架飛機、100台坦克，1個人可以開10台坦克嗎？1個人飛100架飛機嗎？軍人的士氣很重要，國軍非常辛苦，軍人待遇提高後，很多人願意從軍，因為沒有後顧之憂。民進黨口口聲聲說愛軍人，口口聲聲說要抗中保台，抗中保台首先是士氣、民心，軍心最重要，不要買一堆武器但沒有人可以操作。

另，陳玉珍也指出，天天都說警察很重要，「有事警察幹」，要給警察退休保障時，又說一定要釋憲才可以。請問賴清德總統、行政院長卓榮泰，心中到底有沒有警察、軍人？她聽說明年度總預算把被砍掉的媒宣費又編回來，應該編的軍人加薪、警消退休等都不編，「太可惡了」。
 

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

黃仁勳挺核能！核三延役公投明登場　國民黨籲「投同意」守住AI產業

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

政院拒編軍警消待遇預算　傅崐萁嗆：最基本的尊重都沒有

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

澎科大傳教官扣投票通知單　中選會：會請學校說明、依法處理

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

823罷免、核三延役公投同時投票　中選會：投錯票匭仍屬有效票

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

黃仁勳挺核能！核三延役公投明登場　國民黨籲「投同意」守住AI產業

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

政院拒編軍警消待遇預算　傅崐萁嗆：最基本的尊重都沒有

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

澎科大傳教官扣投票通知單　中選會：會請學校說明、依法處理

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

823罷免、核三延役公投同時投票　中選會：投錯票匭仍屬有效票

黑心業者桃園濫倒土方海削8億　幕後竟是「3警1衛」收紅包開綠燈

陸沿海漁民多次撈到「間諜魚」　官媒曝光境外深海藏「諜」手法

企業愛心助學！經濟部媒合善款　丹娜絲風災南市600名學生受惠

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

大叫後連人帶車墜海！東港騎士3天後「1公里外」被尋獲　已明顯死亡

韓女團合約「禁止懷孕」！　成員錄影脫口：確實有

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

航港局整合22個公私部門　完成離岸風電海難兵棋推演

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

政院拒編軍警消待遇預算　傅崐萁嗆：最基本的尊重都沒有

行政院21日通過中央政府總預算案，但未將立法院三讀通過的軍人待遇調整及警消退休條例預算編列，行政院長卓榮泰表示，會對兩修正案提出釋憲。對此，國民黨團總召傅崐萁今（22日）受訪表示，行政院對於國會已通過的相關法案，最基本的尊重都沒有，呼籲尊重全國民意，從善如流，把該編列的預算，送到立法院前再調整。

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

明年度總預算歲出3兆350億　賴清德PO出5張圖一次看懂施政重點

明年國防預算9495億逾GDP 3%　吳宗憲：支持把錢花在有利國家武器上

關鍵字：

軍警消待遇陳玉珍總預算

免費訂閱《ETtoday電子報》
