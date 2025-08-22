軍警消待遇未編列！　陳玉珍轟「可惡」：若是真的總預算全退回

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院會21日通過115年度中央政府總預算案，不過，行政院長卓榮泰提及，此次總預算案未包含軍人待遇調整以及警消退休條例部分。對此，國民黨立委陳玉珍今（22日）怒批，「太可惡了！」，明年度總預算若未編，他一定會建議黨團，一定要把中央政府總預算退回。

針對行政院未編列警消退休、軍人加薪等相關預算，陳玉珍說，她嚴厲譴責行政院，她會向黨團提出建議，若明年度中央政府總預算沒有編列警消所得替代率退休時最高到80%的部分，以及軍人加薪，一定要把中央政府總預算退回去。這是應該依法編列的預算，即便要釋憲，釋憲結果還沒有出來前，本來就應該依法行政。

陳玉珍說，明年編了這麼高的國防預算，為什麼編450億鼓勵軍心，讓國軍沒有後顧之憂，區區450億，不過占9000多億的5%，政府都不願意？軍購預算部分，已有新台幣6500億的軍購預算交給美國，到現在美國還沒有把軍火交給我方，還要繼續編9000多億，以及編特別預算，繼續跟美國買軍火。

陳玉珍再表示，就算有1萬架飛機、100台坦克，1個人可以開10台坦克嗎？1個人飛100架飛機嗎？軍人的士氣很重要，國軍非常辛苦，軍人待遇提高後，很多人願意從軍，因為沒有後顧之憂。民進黨口口聲聲說愛軍人，口口聲聲說要抗中保台，抗中保台首先是士氣、民心，軍心最重要，不要買一堆武器但沒有人可以操作。

另，陳玉珍也指出，天天都說警察很重要，「有事警察幹」，要給警察退休保障時，又說一定要釋憲才可以。請問賴清德總統、行政院長卓榮泰，心中到底有沒有警察、軍人？她聽說明年度總預算把被砍掉的媒宣費又編回來，應該編的軍人加薪、警消退休等都不編，「太可惡了」。

