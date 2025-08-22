疑債務糾紛！高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市左營區文學路今（22）日清晨進7時許傳出槍響，51歲羅男在家門前突遭一名槍手接近，並以槍口抵住頭部及頸部等要害處擊發，導致羅男當場身亡。警方獲報趕抵現場時，槍手已經逃離，目前正在進一步循線追捕中。經了解，羅男曾犯詐欺等罪，遭法院判刑4年2月，也被高雄、橋頭地檢發布通緝。

▲高雄男遭槍殺，疑債務糾紛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，今早6時51分許接獲民眾報案，指稱文學路有一名男子中槍倒臥在血泊中，員警到場查看，發現51歲的羅男頭部、頸部有槍傷，已經沒有生命跡象；初步勘驗現場，發現有8枚彈殼，立即封鎖進行採證。

警方調閱監視器相關畫面，鎖定槍手駕駛一輛白色自小客車逃離現場，目前正在全力查緝中。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並動員警力全力追緝涉案車輛與犯嫌，深入釐清死者交友狀況、犯嫌犯案動機及相關共犯。

據了解，羅男過往以製造假車禍方式向保險公司詐領保險金，將購買的未領牌照哈雷廠牌大型重型機 車停於路旁，再開大貨車撞擊製造假車禍，向警謊稱路況不熟，轉彎時不慎撞擊，向保險公司詐領保險金，不過產險公司發現交通事故疑為假車禍，未予理賠而未遂。

另外羅男也曾取得贓車，再借得與贓車車款相同的車牌，卸下後改懸掛在贓車上借屍還魂，以便該贓車可掩人耳目，繼續使用。高雄高分院依詐欺取財未遂等罪判4年2月，羅男上訴最高法院遭駁回。